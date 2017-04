Osnovni načeli Trumpove davčne reforme sta poenostavitev in razbremenitev

Ameriški finančni minister Steve Mnuchin in direktor Nacionalnega gospodarskega sveta Bele hiše Gary Cohn sta medijem podala osnovna načela velike davčne reforme, ki jo predlaga predsednik ZDA Donald Trump. Zakonodaja je sicer še v postopku oblikovanja in bo predmet dogovarjanj v kongresu, a osnovni načeli sta poenostavitev in razbremenitev.

Predloga torej še ni, so pa načela, na katerih naj bi reforma stala, ko bo potrjena predvidoma do konca leta. Osnovno načelo je poenostavitev davčnih napovedi za Američane. Zaradi tega Trump predlaga podvojitev splošne olajšave za posameznike in družine, obenem pa odpravo vseh posebnih olajšav razen olajšav za hipotekarne kredite in za dobrodelne dajatve. S tem naj bi zaprli številne davčne vrzeli.

Splošna olajšava za poročeni par oziroma družino naj bi bila po novem kar 24.000 dolarjev. Trump namerava prav tako odpraviti davek na dedovanje, ki mu republikanci pravijo "smrtni davek". Plačajo ga potomci oziroma dediči pokojnega, preden lahko nasledijo premoženje.

Trumpova administracija je predstavila načela davčne reforme. (Foto: AP)

Po novem naj bi bili v ZDA pri dohodnini za posameznike in družine le trije davčni razredi in ne več sedem. Najrevnejši bodo davek plačevali po 10-odstotni stopnji, uvedena pa bosta še 25-odstotni in 35-odstotni razred za najbogatejše.

Mnuchin in Cohn sta zagotavljala, da je reforma namenjena srednjemu razredu in ne bogatim, čeprav bodo imeli korist od nje vsi. Vključno s podjetji, saj reforma predvideva znižanje sedanje stopnje davka na dobiček za velika podjetja s 35 na 15 odstotkov in za majhna podjetja s skoraj 40 na 15 odstotkov. Oba sta zavrnila skrbi pred naraščanjem javnega dolga in proračunskega primanjkljaja z utemeljitvijo, da bo učinek na pospešitev gospodarske rasti tak, da bo dovolj novih davčnih prilivov.

Trump je med kampanjo napovedoval, da bo gospodarsko rast pospešil do kar šest odstotkov, česar noben resen ekonomist ne verjame in tudi Mnuchin je bil bolj realen, ko je napovedal pospešitev rasti na tri odstotke.

Davčna načela predvidevajo ukinitev zvezne davčne olajšave za plačevanje državnih in lokalnih davkov, kar pomeni, da prebivalci držav oziroma mest z visokimi davki, kot je New York, ne bodo deležni tako velike skupne olajšave. Mnuchin je dejal, da to odpravljajo, ker ni naloga zvezne vlade, da subvencionira zvezne države.

Kot kaže, je Trump odstopil od namere, da uvede poseben davek na uvoz, čemur so odločno nasprotovala uvozna podjetja, ker bi morala potem povišati cene za potrošnike. Trump pa namerava uvesti teritorialno načelo za korporacijske davke. To pomeni, da bodo podjetja s sedežem v ZDA plačevale davke le v ZDA, s čimer se odpravlja načelo svetovnih prihodkov.

Trump senatorje seznanil s strategijo diplomatskega in gospodarskega pritiska na Severno Korejo

Medtem Trumpova administracija ostaja pri politiki do Severne Koreje, ki so jo vodili njegovi predhodniki. Člani ameriškega sveta za nacionalno varnost so v sredo senatorjem v Beli hiši pojasnili, da bodo na Pjongjang pritisnili z gospodarskimi in diplomatskimi sankcijami.

Bela hiša je v sredo pripeljala vseh 100 senatorjev v staro izvršno zgradbo, to je veliko sivo poslopje na zemljišču Bele hiše, kjer so pisarne sveta za nacionalno varnost. Tam so skušali pomiriti njihove skrbi zaradi naraščanja napetosti med ZDA in Severno Korejo.

ZDA dobrih vojaških opcij za uničenje jedrskega in raketnega programa Severne Koreje nimajo, ker je ogroženih več milijonov življenj v Južni Koreji in morda tudi na Japonskem. V prihodnjih dneh bo začel delovati ameriški protiraketni sistem, ki ga nameščajo v Južni Koreji. S podrobnostmi v zvezi s tem je kongres seznanil poveljnik tihomorskih sil admiral Harry Harris.

Ameriški raketni ščit razburja Rusijo in Kitajsko, ki menita, da se lahko uporabi tudi za obrambo pred njuno oborožitvijo, vendar pa to Washingtona trenutno ne skrbi toliko kot verjetnost, da bo severnokorejski voditelj Kim Džong Un v prihodnosti dobil raketo, ki lahko doseže ZDA. Admiral Harris je menil, da mu bo nekoč to zagotovo uspelo.

Za zdaj pa bodo ZDA uporabljale podobne prijeme kot v času prejšnjih vlad. "Pristop vlade do Severne Koreje, da se odpove jedrskemu in raketnemu programu ter programu širitve orožja, je zaostrovanje gospodarskih sankcij in diplomatskih ukrepov skupaj z zavezniki in regionalnimi partnerji," pravi izjava članov sveta za nacionalno varnost, ki ne omenja vojaškega posredovanja ampak zagotavlja samoobrambo in obrambo zaveznikov.

Ključnega pomena bo sodelovanje Kitajske, je povedal republikanski senator John McCain. Tega se Trump glede na laskave izjave o Kitajski v zadnjem času očitno dobro zaveda.

Med možnostmi za pritisk je uvrstitev Severne Koreje nazaj na seznam držav podpornic terorizma, izključitev Severne Koreje iz mednarodnih organizacij in zapiranje veleposlaništev ter konzulatov komunistične države v tujini.

V petek bo v New Yorku o Severni Koreji potekala seja Varnostnega sveta ZN, ki jo bo vodil državni sekretar ZDA Rex Tillerson.

Severnokorejska misija pri ZN je v sredo sporočila, da bodo na totalno ameriško vojno odgovorili z jedrskim orožjem in bodo zmagali v boju z ameriškimi imperialisti. Kim naj bi se pripravljal na nov jedrski poskus, kot kaže pa vojne še ne bo.