VIDEO: Na UKC Ljubljana so si oddahnili: nihče v kontaktu z osebo, okuženo z ošpicami, ni zbolel

Precepljenost v Sloveniji pada, zadnji večji preplah se je zgodil v začetku meseca, ko je prišlo celo do vnosa ošpic na pediatrično kliniko. Okužena je bila odrasla oseba, ki je tja prišla na obisk.

Stekli so postopki za iskanje vseh, s katerimi je bila okužena oseba v stiku, zato da bi kar se da omejili morebitno širjenje okužbe. Inkubacijska doba se je iztekla v sredo, pristojni so zato danes v izjavi za medije pojasnili, kaj se je v tem času dogajalo.

Nihče, ki je bil v kontaktu z okuženo osebo, ni zbolel

Strokovna direktorica Pediatrične klinike UKC Ljubljana Anamarija Meglič je dejala, da "sporočajo veselo novico", saj nihče, ki je imel kontakt z bolno osebo, ni zbolel. "Vsi smo naredili vse, kar je potrebno in danes je za nas lep dan, praznujemo, smo zelo veseli. Nam pa brez sodelovanja to ne bi uspelo." Kot je dejala, je bilo v kontaktu z bolno osebo 194 otrok in 266 spremljevalcev. "Okoli 80 smo jih prepoznali kot zelo ogrožene otroke ter 50 otrok zaščitili z imunoglobulini." Opozorila je, da bi sicer bolezen lahko bila tudi ogrožujoča za hudo bolne otroke.

Z ostalimi so bili v stiku epidemiologi. Odmerek cepiva proti ošpicam (bodisi prvi ali drugi) je prejelo 59 otrok in mladostnikov.

Pri spremljevalcih otrok pa so epidemiologi ugotovili, da jih je bilo 177 proti ošpicam zaščitenih bodisi s cepljenjem ali pa so ošpice že preboleli. Od ostalih 89 spremljevalcev, ki so bili v stiku z obolelim, pa jih 10 zanesljivo ni bilo cepljenih, 19 jih je prejelo en odmerek cepiva. Tem so epidemiologi svetovali cepljenje, trem pa imunoglobuline, saj je bilo cepljenje bodisi zaradi nosečnosti ali starosti pod pol leta kontraindicirano.

V laboratoriju za javnozdravstveno virologijo Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano so v tem obdobju testirali 25 bolnikov s sumom na ošpice, nekateri so bili v stiku z omenjenim obolelim. Ošpice so dokazali pri eni osebi, ki ni bila v stiku s tem obolelim.

Predstojnica Centra za nalezljive bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Maja Sočan je prav tako ocenila, da je bila akcija uspešna. "Da se je to zgodilo, je bilo treba kar nekaj narediti. V osrednjeslovenski regiji je bilo največ kontaktov, pa tudi v drugih regijah, saj so bili majhni bolniki in njihovi spremljevalci tudi od drugod po Sloveniji," je dodala.

V kontaktu z bolno osebo je bilo kar 194 otrok. (Foto: Thinkstock)

Na Hrvaškem precepljenost najnižja v Dubrovniško-neretvanski županiji

Na Hrvaškem pa opozarjajo, da je epidemija ošpic preteča nevarnost. Situacija je še posebej kritična v Dubrovniško-neretvanski županiji, kjer je precepljenost med najnižjimi v državi. V akcijo osveščanja ljudi so se zato vključili tako zdravstveni delavci kot drugi pristojni. In medtem ko številni starši vztrajajo pri svojem in zatrjujejo, da otrok ne bodo cepili, so se oglasili tudi vrtci, ki svarijo, da bo samo en okužen otrok povzročil pravo epidemijo.

Vodja lokalnega zavoda za javno zdravstvo Mato Lakić je razkril, da so za pomoč zaprosili celo ministrstvo: "Če v Dubrovniku v vrtec pride samo en, z ošpicami okužen otrok, bomo imeli epidemijo. Starše pozivam, da ne ogrožajo življenja svojih otrok in informacije o cepljenju iščejo le pri preverjenih virih. Situacija je resna in odlaganje cepljenja ima lahko hude posledice."

O tem, zakaj je obalni del Hrvaške tisti, kjer je precepljenost najnižja, ni želel ugibati. Je pa dejal, da je velika težava v "internetizaciji". "Na spletu lahko vsak odpre spletno stran in piše, kar želi, nihče pa ne preverja ali je to res," je opozoril. Zdravniško zbornico je celo pozval, da se aktivno vključi v sankcioniranje zdravnikov, ki se ne držijo stroke. Število tistih, ki ljudi pozivajo, naj nehajo informacije iskati pri "doktorju Googlu" pa je vse večje.

"Delamo na osnovi znanstvenih dokazov in ti pravijo, da je cepljenje dobra rešitev, ki je doslej rešila že več milijonov življenj," je Lakić dejal po poročanju Jutarnjega lista. Postregel je s podatkom, da bi na Hrvaškem brez cepljenja na leto zaradi ošpic zbolelo 15.000 otrok, 15 bi jih umrlo, več tisoč pa bi se jih borilo s pljučnico.

V Dubrovniku je sicer trenutno necepljenih več kot 2200 otrok, pristojni pravijo, da je na območju Dubrovnika namesto priporočene 95-odstotne, precepljenost le okoli 42-odstotna. V generaciji otrok, rojeni leta 2016, pa je cepljenih le 10 odstotkov.