Osumljenec za Kimov umor na prostosti, osumljenkama grozi smrtna kazen z obešanjem

Severnokorejca, ki ga je malezijska policija pridržala zaradi vpletenosti v umor Kim Džong Nama, so po poročanju BBC izpustili na prostost. 45-letni Ri Džong Čol je bil izpuščen na podlagi pomanjkanja dokazov, v kratkem naj bi ga deportirali iz države. Čol je bil po Kimovem umoru na letališču v malezijski prestolnici Kuala Lumpur v policijskem priporu skoraj dva tedna.

Moški je edini Severnokorejec, ki so ga zaslišali v zvezi z umorom polbrata severnokorejskega voditelja. Policija je aretirala 28-letno Vietnamko in 25-letno Indonezijko, domnevno naj bi bili severnokorejski agentki, ter ju obtožila umora Nama na letališču v Kuala Lumpurju. Uporabili naj bi bojni živčni strup VX, enega najsmrtonosnejših na svetu.

Euronews poroča, da naj bi severnokorejski voditelj Kim Džong Un po nekaterih teorijah kar sam naročil umor polbrata, a Pjongjang to ostro zanika. Malezija je uporabo strupa, ki po klasifikaciji Združenih narodov (ZN) velja za orožje za množično uničevanje, uradne oblasti so v tesnih stikih z Organizacijo za prepoved kemičnega orožja (OPCW).

Večletni prijateljski odnosi med Malezijo in Severno Korejo so se po incidentu na letališču močno skrhali.

Ri Džong Čola so izpustili na prostost. (Foto: AP)

V zvezi s preiskavo umora iščejo sedem Severnokorejcev

Malezijska policija v okviru preiskave umora sicer išče še sedem Severnokorejcev, med njimi tudi uslužbenca severnokorejskega veleposlaništva. Policija je zaradi suma vpletenosti v umor Kima izdala nalog za aretacijo enega od Severnokorejcev, ki je zaposlen v severnokorejski letalski družbi Er Korio. Kot poročajo lokalni mediji, je 37-letni Kim Uk Il v Malezijo prispel 29. januarja, dva tedna pred umorom in je še vedno v državi.

Policija je tudi zahtevala, da Hyon Kwang Song, drugi tajnik na severnokorejskem veleposlaništvu, sodeluje v preiskavi.

Kim Jong Nam je umrl 13. februarja po napadu na letališču v Kuala Lumpurju, kjer je čakal na let za Macao. Glede na posnetke nadzornih kamer sta se 45-letniku od zadaj približali ženski in mu nekaj nanesli na obraz. Šlo naj bi za bojni živčni strup VX. Malo pozneje je Kim poiskal pomoč pri letališkem osebju, ki ga je napotilo na oddelek za medicinsko pomoč. Še preden je od tam prispel v bolnišnico, je doživel napad in umrl. Obe obtoženi ženski zatrjujeta, da sta mislili, da sodelujeta v televizijski potegavščini.

Visoki predstavnik Severne Koreje je v četrtek zavrnili, da bi Kim umrl, ker naj bi bil zastrupljen z bojnim strupom. Kot je dejal nekdanji namestnik severnokorejskega veleposlanika pri ZN Ri Tong Il, je imel Kim vrsto let visok krvni pritisk. Ob tem je namignil, da bi lahko umrl zaradi odpovedi srca.