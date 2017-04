39-letni Uzbekistanec, osumljen za stockholmski napad, priznal dejanje

Švedski voznik tovornjaka je na zaslišanju v Stockholmu priznal teroristični napad, je povedal njegov odvetnik Johan Eriksson: "Priznal je dejanje in sprejel, da bo še naprej ostal v priporu."

39-letni Uzbekistanec Rakhmatov Akilov, gradbeni delavec in oče štirih otrok, se je po poročanju Reutersa na močno zastraženem sodišču pojavil v zelenem puloverju, ki si ga je poveznil čez glavo. Zagotovili so mu odvetnika in prevajalca, da bi lažje sledil zaslišanju, ki je bilo zaprto za javnost. Napadalec je sicer zaprosil sodišče, da bi Erikssona zamenjali s sunitskim odvetnikom, a mu niso ugodili.

Osumljenec je priznal odgovornost za petkov napad, ki je pretresel celotno državo, zahteval štiri življenja, 15 ljudi pa je bilo ranjenih. Dva sta še vedno v kritičnem stanju. Napadalec je s tovornjakom zapeljal na ulico, ki je namenjena le pešcem, in se nato zaletel v trgovino.

S kraja petkovega zločina je pobegnil prekrit s krvjo in steklom, aretirali so ga nekaj ur po napadu v severnem predmestju Stockholma.

Na Švedskem je bil v ponedeljek dan žalovanja za žrtvami napada. (Foto: AP)

Kdo je Rakhmat Akilov?

Švedski mediji so poročali, da bi moral Akilov že lani zapustiti državo, saj mu niso izdali dovoljenja za bivanje, a je pobegnil. Uradnim organom je bil znan tudi zaradi simpatiziranja z ekstremističnimi načeli in Islamsko državo.

V Uzbekistanu naj bi pustil soprogo in štiri otroke in odšel v tujino, da bi zaslužil nekaj denarja ter tako lažje preživljal družino. Leta 2014 je po poročanju BBC zaprosil za bivanje na Švedskem, a mu niso ugodili. Dve leti kasneje so mu oblasti sporočile, da ima "štiri tedne časa, da zapusti državo," je povedal policist Jonas Hysing.

Takoj zatem je izginil, februarja so njegovo ime objavili na seznamu iskanih oseb.

V povezavi z napadom so sicer prijeli še enega osumljenca, a informacij o tem ne dajejo.

Napad v Stockholmu je v Švedih uničil vsakršno upanje, da bo njihova država izolirana pred nasilnimi izpadi. Številni politiki in druge javne osebnosti so kljub temu zagotovili, da bodo ostali odprta in demokratična družba, ki verjame v mirovna načela.