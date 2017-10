Paddock rezerviral še eno sobo s pogledom na koncertni prostor. Partnerico presenetil z letalsko karto in 85.000 evri 

O njegovem motivu policija še tava v temi. (Foto: AP)

Partnerica lasvegaškega krvnika 58 ljudi o načrtnih ''prijaznega, ljubečega in molčečega'' moškega ni vedela ničesar.

Marilou Danley se je na pogovor z FBI vrnila prostovoljno z dopusta na Filipinih in zgroženo razglabljala o ''grozljivih dejanjih nasilja'', ki jih je v nedeljo zvečer po lokalnem času zakrivil Stephen Paddock.

Paddock ''mi nikoli ni nič povedal ali storil kakšno dejanje,'' ki bi ga razumela kot opozorilo pred najhujšim, je izjavila v izjavi, ki jo je medijem prebral njen odvetnik. ''Rada sem ga imela in upala sem na mirno prihodnost z njim,'' je nadaljevala Danleyjeva.

Danleyjeva je že v prvih urah po morilskem pohodu njenega partnerja postala oseba, s katero je želela govoriti policija. Kmalu se jim je javila in prostovoljno pristala na pogovor s policijo in vrnitev z dopusta, ki ji ga je omogočil ravno Paddock. Pred dvema tednoma jo je presenetil z letalsko karto, ki ji je omogočila potovanje in obisk družine. Ko je bila tam, ji je nakazal 100.000 dolarjev (okoli 85.000 evrov), da bi si kupila hišo, navaja BBC.

''Bila sem hvaležna, a skrbelo me je, da je to način, s katerim me zapušča. Niti pomislila nisem, da načrtuje nasilno dejanje,'' je dejala. Njena sestra meni, da jo je Paddock preprosto poslal stran, da mu ne bi skušala preprečiti morilskega dejanja.

Policija, ki glede motiva še vedno tava v temi, je prepričana, da je imel morilec ''skrivno življenje''. Najverjetneje je po strelskem pohodu načrtoval pobeg, a si je nato sodil sam. Šerif Joseph Lombardo je potrdil, da je policija v njegovem avtomobilu ob hotelu našla še več eksploziva in okoli 1600 nabojev.

Le nekaj ur pred streljanjem je čas preživljal v igralnici. Teden pred tem pa je rezerviral tudi sobo v hotelu Ogden, ki gleda na nek drug prostor, kjer organizirajo koncerte na prostem. Še vedno pa torej ostaja skrivnost, kaj je gnalo Paddocka, da je zakrivil najhujši strelski pokol v ZDA, in ali je imel sostorilce. FBI za zdaj ni našla povezav s terorizmom. ''Ne razumemo še,'' je dejal Lombardo.

Paddock se je v sobo v Mandalay bay hotelu naselil 28. septembra, pri rezervaciji naj bi uporabil dokumente Danleyjeve.

O orožju Trump znova ni želel govoriti

Ameriški predsednik Donald Trump in prva dama Melania sta v sredo obiskala žrtve nedeljskega strelskega pokola v Las Vegasu. Srečala sta se tudi s policisti ter reševalci, pri čemer je Trump znova pohvalil hitro ukrepanje, brez katerega bi bilo žrtev še več.

Predsednik in prva dama sta v osrednji bolnišnici kvartopirske meke ZDA obiskala osem pacientov, ki so bili obiska in predsedniškega bodrenja veseli. Srečala sta se tudi z okrog 100 zdravstvenimi delavci, ki so po napadu večinoma delali neprestano 24 ali več ur. Kasneje sta se srečala s policisti in reševalci.

Med drugim je Trump dejal, da bodo Američani v globinah groze vedno našli upanje, saj da jih ne opredeljuje zlo, ki jih obkroža, ampak ljubezen, skrb in pogum. Zagotovil je, da so duše umrlih v nebesih in dodal, da ni besed za opis poguma Američanov, ki so mu bili priča v nedeljo. Vprašanja o ukrepih proti orožju je zavračal z besedami, da sedaj ni čas za to.