Padec na realna tla: pogovori o srečanju Putin-Trump sploh še ne potekajo

Svetovalec ruskega predsednika Vladimirja Putina Jurij Ušakov je v Moskvi poudaril, da pogovori o datumu in kraju morebitnega prvega srečanja sedanjih predsednikov ZDA in Rusije sploh še ne potekajo. Pojasnil je še, da se predstavniki Rusije in ZDA še niso pogovarjali o možnosti, da bi srečanje državnikov gostila Slovenija.

Pripravljenost, da bi Slovenija gostila dvostransko srečanje, je med nedavnim obiskom v Moskvi izrazil predsednik republike Borut Pahor. Putin je tedaj dejal, da je "Ljubljana dober kraj za dialoge takega tipa" in da nima zadržkov glede srečanja v Sloveniji, da pa je vprašanje, če bodo ZDA za to. Minuli konec tedna pa je Pahor ob robu Münchenske varnostne konference podpredsednika ZDA Mika Pencea prosil, naj Trumpu prenese sporočilo, da je Slovenija pripravljena gostiti prvo njegovo prvo srečanje s Putinom.

"Precej možnosti je odprtih, nekateri mediji že vlečejo zaključke," je po poročanju RT dejal Ušakov in potrdil Pahorjev predlog, da bi srečanje gostila Ljubljana. "A nobena stran še ni začela s pripravami na to srečanje. Točno določeni datumi in kraji niso niti približno na dnevnem redu."

Borut Pahor je ruskemu predsedniku za srečanje predlagal Ljubljano. (Foto: AP)

Putin in Trump sta konec januarja govorila po telefonu, kar tako Moskvi kot Washingtonu predstavlja "dober začetek" in velik napredek pri otoplitvi odnosov v primerjavi s prejšnjo ameriško administracijo. Je pa uradna Moskva takoj poudarila, da bi tako pomembno srečanje zahtevalo ogromno truda ter mesece priprav, tako iz logističnega kot tudi varnostnega vidika.

Svetovalec ruskega predsednika je sicer napovedal, da namerava Putin sodelovati na vrhu G20 v nemškem Hamburgu, ki bo 7. in 8. julija. Da bi se voditelja utegnila sestati ob robu srečanja gospodarsko najmočnejših držav, nemški mediji namigujejo že nekaj časa.

Novi ameriški predsednik naj bi po napovedih sodeloval na vrhu zveze Nato v Bruslju, ki bo 25. maja.