Pahor pri Porošenku v Ukrajini: umiritev razmer na vzhodu bi prispevala k izboljšanju odnosov med EU in Rusijo

Slovenski predsednik Borut Pahor se je mudil na delovnem obisku pri svojem ukrajinskem kolegu Petru Porošenku, ki se je Pahorju zahvalil za "to pomembno srečanje". Ob začetku srečanja je Porošenko poudaril, da je Ukrajina uresničila večino dogovora, ki sta ga državi dosegli med njegovim obiskom v Ljubljani novembra lani.

Porošenko se je slovenskemu kolegu zahvalil tudi za njegovo "trdno in zanesljivo" podporo ukrajinski suverenosti, ozemeljski celovitosti in neodvisnosti. Izrazil je tudi hvaležnost za Pahorjevo stališče glede ohranjanja evropske enotnosti. Zahvalil pa se mu je tudi za trdno stališče glede Krimskega polotoka, da Slovenija ne priznava nezakonite priključitve polotoka.

V zvezi s tem vprašanjem je slovenski predsednik ukrajinskemu sogovorniku pojasnil sporočila, ki jih je posredoval zlasti ruski strani med njegovim obiskom v Moskvi glede izvajanja dogovorov iz Minska.

Po obisku tako Moskve kot Kijeva je Pahor ocenil, da "si ruska stran ta hip preveč obeta od možnosti otoplitve odnosov z ZDA in prvim srečanjem s predsednikom Donaldom Trumpom, da bi bila nekoliko bolj dovzetna za nekaj sugestij".

"A je tudi obisk pri Porošenku pokazal, da utegnejo razmere v prihodnje še vedno zahtevati veliko mero politične volje, pripravljenosti za iskanje konkretnih rešitev in Slovenija kot prijateljica Rusije in Ukrajine si bo še naprej prizadevala, da bi prišlo do takega razvoja, ki bi v doglednem času prinesel izboljšanje odnosov med Evropo in Rusijo, hkrati pa tudi mir, varnost in blaginjo prijateljske Ukrajine," je povedal predsednik.

Petro Porošenko in Borut Pahor (Foto: Twitter)

Porošenko je sicer izrazil tudi hvaležnost za Pahorjev prispevek h krepitvi gospodarskega sodelovanja med državama. Kot je dodal, se je zanimanje slovenskih podjetij za ukrajinski trg povečalo, kar ga veseli. Poleg tega sodelovanje med Ukrajino in Slovenijo poteka tudi na kulturnem in humanitarnem področju, namen današnjega srečanja pa je bil po Porošenkovih besedah dati zagon temu sodelovanju.

Pahor in Porošenko sta se zadnjič srečala 8. novembra lani, ko je bil ukrajinski predsednik na uradnem obisku v Sloveniji. Tedaj je bila v ospredju predvsem krepitev gospodarskega sodelovanja, tokrat pa je pričakovati, da se bosta predsednika posvetila predvsem aktualnim razmeram na vzhodu Ukrajine.

Pahor je v Kijev pripotoval iz Rusije, kjer sta z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom govorila tudi o razmerah na nemirnem vzhodu ruske sosede. Putin je povedal, da je Pahorja seznanil z dogajanjem na vzhodu Ukrajine ter poudaril nujnost spoštovanja dogovora iz Minska. Pahor je menil, da bi umiritev razmer na vzhodu Ukrajine prispevala k izboljšanju odnosov med EU in Rusijo ter h krepitvi sodelovanja.

Pred tem se je Pahor mudil tudi v Berlinu, kjer se je sestal z zdaj že bivšim nemškim predsednikom Joachimom Gauckom in nemško kanclerko Angelo Merkel. Po zaključeni turneji je predsednik pojasnil, da je bil osrednji del sicer obisk v Rusiji, a da je bil kontekst turneje z začetkom obiska v Nemčiji in s koncem v Ukrajini "zelo pametna odločitev".

"Tako smo hkrati na več naslovov dali več sporočil, zaradi česar so bili vsi trije obiski, tudi obisk in podpis sporazumov v Ruski federaciji, sprejeti brez velikih problemov," je še ocenil slovenski predsednik.