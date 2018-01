Palestina: Trump je sabotiral naša prizadevanja za mir, zdaj pa si drzne za to okriviti nas

Trumpova poteza je sprožila proteste tudi izven Palestine. (Foto: AP)

Na Twitterju se ameriški predsednik Donald Trump ni lotil le severnokorejskega voditelja Kim Džong Una, ampak tudi Palestine, ki jo je močno razjezil z razglasitvijo Jeruzalema za prestolnico Izraela. Kmalu po tej odločitvi je palestinski predsednik Mahmud Abas dejal, da ne bo sprejel nikakršnega ameriškega načrta za mir na Bližnjem vzhodu.

Tako je zdaj Trump na Twitterju dodal svojim prejšnjim komentarjem o pomoči Pakistanu, za katerega je dejal, da ZDA v zameno za milijarde dolarjev pomoči dobijo le ''laži in prevare''.

''Ne plačujemo le Pakistanu na milijarde dolarjev za nič, ampak tudi številnim drugim državam. Na primer, plačujemo Palestincem sto milijonov dolarjev na leto in za to ne dobimo zahvale in spoštovanja. Še več, nočejo se niti pogajati o mirovni pogodbi z Izraelom. Z mize smo vzeli Jeruzalem, ki je bil najtrši del pogajanj, ampak Izrael bi za to moral plačevati več. Ampak Palestinci se nočejo več pogajati o miru, zakaj bi jim morali mi še naprej dajati ogromne vsote?,'' je Trump sporočil prek Twitterja.

Izrael želi celotni Jeruzalem za prestolnico, Palestinci pa želijo Vzhodni Jeruzalem, ki ga je Izrael zasedel v vojni leta 1967, za prihodnjo prestolnico svoje države.

Trump je tako sledil opazkam ameriške veleposlanice pri Združenih narodih Nikki Haley, ki je prav tako dejala, da bodo ZDA prenehale vplačevati v sklad ZN za Palestinske begunce, iz katerega omogočajo izobraževalne, socialne in zdravstvene programe. ZDA so največje donatorke, saj so predlani dale kar 307 milijonov evrov. EU, ki je druga največja donatorja, je leta 2016 donirala pol manj kot ZDA.

Haleyjeva je dejala, da predsednik enostavno noče več plačevati, dokler se Palestinci ne vrnejo za pogajalsko mizo. Odločitev ZN, da morajo ZDA umakniti svojo odločitev glede Jeruzalema, ni pomagala, je še dodala.

Na Trumpov tvit se je Palestina že odzvala. Z jezo. Visoki predstavnik palestinskih oblasti Hanan Ašravi je prek Twitterja sporočil, da palestinske pravice niso na prodaj. ''S prepoznavo okupiranega Jeruzalema za izraelsko prestolnico Donald Trump ni le kršil mednarodnih zakonov, ampak je z eno roko uničil temelje za mir in Izraelu obljubil nelegalno aneksacijo mesta. Ne bomo se pustili izsiljevati. Trump je sabotiral naša prizadevanja za mir, svobodo in pravico. Zdaj pa si drzne Palestince okriviti za posledice njegovih nepremišljenih dejanj,'' je bil oster.

Abas pa je na Trumpove besede odvrnil, da ''Jeruzalem ni na prodaj''.