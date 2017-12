Trumpovo odločitev o Jeruzalemu kritizira cel svet. Palestinci pozvali k trem dnem jeze

Po odločitvi predsednika ZDA Donalda Trumpa o priznanju Jeruzalema za prestolnico Izraela in selitvi veleposlaništva ZDA iz Tel Aviva v Jeruzalem kritike iz sveta ne pojenjajo.

Savdska Arabija je najglasneje obsodila ameriško priznanje Jeruzalema kot prestolnice Izraela, poroča BBC. Kriza na Bližnjem vzhodu se bo po njihovem mnenju še poglobila.

Kraljestvo je odločitev Donalda Trumpa označilo za "neodgovorno in nepravično".

Trump se je po poročanju BBC na kritike odzval in dejal, da je po njegovi oceni ta odločitev "v interesu ZDA in miru med Izraelom in Palestinci".

Na ulicah Gaze so protestniki že pozvali k trem dnevom jeze. (Foto: AP)

Kar osem od petnajstih članic Varnostnega sveta Združenih narodov ameriške odločitve ne sprejema, zato je za konec tedna že sklicalo krizni sestanek o napetostih na Bližnjem vzhodu. Na seji bo med drugim zbrane nagovoril generalni sekretar ZN Antonio Guterres. Ta je že sinoči ostro kritiziral Trumpa in posvaril, da "načrta B" ni ter da je dogovor o Jeruzalemu moč doseči izključno z neposrednimi pogajanji med Izraelom in Palestinci.

Palestinci in Jordanija pa so zaradi Trumpovih načrtov že zahtevali sklic izrednega zasedanja Arabske lige, še poroča BBC.

Čeprav bo do dejanske selitve veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem po Trumpovih besedah prišlo šele čez nekaj let, pa je State Department nemudoma začel s procesom implementacije odločitve.

Državni sekretar Rex Tillerson, ki je na obisku v Evropi, je iz Nemčije v sredo zvečer sporočil enako kot njegovi sodelavci iz State Departmenta. Potrdil je, da bo ministrstvo "nemudoma začelo" uresničevati predsednikovo odločitev o selitvi. Ob tem je izpostavil, da "je najvišja prioriteta varnost Američanov", zato so "skupaj z drugimi zveznimi agencijami implementirali močne varnostne načrte za zaščito varnosti Američanov v prizadetih regijah". Zatrdil je tudi, da so se pred sredino napovedjo posvetovali s številnimi "prijatelji, partnerji in zavezniki".

Izraelski premier Benjamin Netanyahu je eden redkih, ki odločitev pozdravlja, označil pa jo je za "zgodovinsko prelomnico". Tudi izraelski predsednik Reuven Rivlin je pozdravil odločitev Trumpa in sicer kot "mejnik pri priznanju pravic Judov do svoje dežele in mejnik na naši poti do miru - miru za vse prebivalce Jeruzalema in celotne regije".

Palestinci na nogah, zastave že gorijo

Več palestinskih gibanj je že pred Trumpovim govorom zaradi ogorčenja pozvalo k "trem dnem jeze". V Betlehemu na Zahodnem bregu so protestniki že v torek sežigali Trumpove slike, o manjših protestih pa poročajo tudi iz mesta Gaza, kjer so v znak protesta zažigali zastave.

Palestinsko gibanje Hamas je načrtovane Trumpove ukrepe označilo za "očiten napad na pravice Palestincev, Arabcev in muslimanov v Jeruzalemu".

V Betlehemu so protestniki že v torek sežigali Trumpove slike. (Foto: AP)

Palestinski predsednik Mahmud Abas je v odzivu dejal, da ZDA poslej ne morejo več imeti vloge mirovnega posrednika v bližnjevzhodnem mirovnem procesu. "Ti obžalovanja vredni in nesprejemljivi ukrepi namerno spodkopavajo vsa mirovna prizadevanja," je po poročanju BBC dejal Abas.

Tiskovni predstavnik Hamasa na območju Gaze Favzi Bahrum je še dejal, da bi Trump s tem pokazal, da ZDA niso mirovni posrednik v palestinsko-izraelskem konfliktu, pozval pa je k mobilizaciji prebivalstva.

Iz sveta še naprej kritike Trumpove odločitve o Jeruzalemu

Vrstijo se ocene, da je treba status Jeruzalema urediti v okviru mirovnih pogajanj, katerih cilj je ustanovitev dveh držav, ter svarila, da je treba zdaj na vsak način preprečiti izbruh nasilja.

"Zvezna vlada tega stališča ne podpira, saj je treba status Jeruzalema izpogajati v okviru rešitve dveh držav," je v imenu nemške kanclerke na Twitterju sporočil njen tiskovni predstavnik Steffen Seibert. Nemški zunanji minister Sigmar Gabriel je poleg tega ocenil, da Trumpova odločitev predstavlja veliko tveganje, da se bo konflikt med Izraelom in Palestinci zdaj še zaostril.

"EU vse akterje na kraju samem in v regiji poziva k miru in zadržanosti, da se prepreči zaostrovanje," je pozvala visoka zunanjepolitična predstavnica EU Federica Mogherini in izrazila globoko zaskrbljenost. Kot je ponovila, morajo biti izpolnjene zahteve obeh strani v bližnjevzhodnem konfliktu, rešitev glede statusa Jeruzalema pa dosežena v okviru pogajanj o dveh državah.

"Ta odločitev krši mednarodno pravo in vse resolucije ZN. Za vsako ceno moramo preprečiti nasilje," je bil medtem sinočnji odziv francoskega predsednika Emmanuela Macrona. Tudi britanska premierka Theresa May je bila jasna, da se njena vlada z odločitvijo Trumpa ne strinja, saj ta nikakor ne bo pripomogla k bližnjevzhodnim mirovnim pogajanjem. Italijanski zunanji minister Angelino Alfano je podobno sporočil, da so v Rimu "alarmirani" in obenem zavezani "evropskemu in mednarodnemu konsenzu".

Je pa napoved uresničitve določil ameriškega zakona iz leta 1995, ki vladi nalaga selitev veleposlaništva v Jeruzalem, pričakovano naletela na navdušenje v ameriškem kongresu, kjer ima Izrael več zaveznikov, kot jih je imel prejšnji predsednik Barack Obama. Republikanci niso zamudili priložnosti za izrekanje pohval zunanji politiki Trumpa. Potezo so hvalili kot že zdavnaj potrebno in ponavljali Trumpova zagotovila, da to, kar je storil, z ničimer ne ovira mirovnih prizadevanj.