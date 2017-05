Palestinci v izraelskih zaporih končali 40-dnevno gladovno stavko

Približno 1000 Palestincev, zaprtih v izraelskih zaporih, je danes končalo 40-dnevno gladovno stavko.

Predstavnik nevladne organizacije Klub palestinskih zapornikov Kadura Faris je potrdil, da so zaporniki po 20 urah pogajanj z izraelskimi zapori končali gladovno stavko, je poročala palestinska tiskovna agencija WAFA. Po poročanju izraelskih medijev so konec gladovne stavke potrdili tudi v izraelskih zaporih.

Podrobnosti o dogovoru javno niso razkrili, v javnost je prišla le informacija oziroma potrditev dveh palestinskih uradnikov, da so sprejeli zahteve zapornikov. Kot poroča britanski BBC, naj bi zapornikom po novem namesto enega omogočili dva obiska družine na mesec.

Zaporniki so začeli gladovno stavkati 17. aprila in so med drugim zahtevali boljše razmere v zaporih, konec zapiranja v samico in konec pridržanj brez obsodbe oziroma sojenja, boljšo oskrbo, lažji dostop za člane družin, ki jih želijo obiskati, ter zapiranje zapornikov na Zahodnem bregu namesto v Izraelu.