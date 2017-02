Papež Frančišek: Bolje biti ateist kot hinavski katolik

Papež kritizira tudi svoje vernike. (Foto: AP)

Papež Frančišek je znova kritiziral pripadnike njegove vere. Dejal je, je morda bolje biti ateist, kot pa eden izmed mnogih katolikov, ki po njegovem vodijo hinavsko dvojno življenje.

Komentarje je izrekel ob zasebni jutranji maši. ''Škandalozno je, govoriti eno, delati drugo. To je dvojno življenje.''

''Obstajajo tisti, ki pravijo, da so veliki katoliki, ker vedno hodijo k maši in pripadajo tej in tej skupnosti. Nekaj od teh ljudi bi prav tako lahko reklo, da njihovo življenje ni nič katoliško, saj ne plačajo svojih delavcev, izkoriščajo ljudi, perejo denar, vodijo dvojno življenje,'' je, kot poročanje vatikanskega radia povzema Guardian, dejal papež.

''Veliko je takih katolikov in taki povzročajo škandale. Kolikokrat sem že slišal ljudi reči: 'če je ta katolik, je bolje, da sem ateist'.''

Papež Frančišek je od izvolitve leta 2013 že večkrat na duše duhovnikov in navadnih ljudi položil, naj se držijo načel, ki jih uči religija.

Večkrat je glasno obsodil zlorabe otrok, ki so jih zakrivili duhovniki. Manj kot dva meseca po izvolitvi je med drugim dejal, da naj kristjani ateiste gledajo kot na dobre ljudi, če delajo dobre reči.