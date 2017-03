Papež Frančišek odprt za razmislek, da bi lahko bili duhovniki tudi poročeni moški

Papež Frančišek (Foto: AP)

Papež Frančišek je v intervjuju za nemški časnik Die Zeit dejal, da bo Cerkev razmislila o tem, ali bi posvetili poročene moške, ki bi lahko potem delali na odročnih koncih sveta, kjer primanjkuje duhovnikov.

"Premisliti moramo, ali so 'viri probati' možni," je dejal papež, s čimer je mislil na starejše poročene moški, ki so aktivni v cerkveni dejavnosti in lahko postanejo diakoni.

"Potem se moramo še odločiti, kakšne naloge lahko opravljajo, na primer v odročnih skupnostih," je dodal v intervjuju.

Veliko vernikov meni, da bi morali zaradi pomanjkanja duhovnikov odpreti nove možnosti posvetitve. Poleg duhovnikov, ki so se obvezali celibatu, bi lahko njihovo delo opravljali tudi starejši, poročeni moški, ki so že dolgo zvesti cerkvi.

Frančišek je maja 2014 dejal, da so v Cerkvi tudi poročeni duhovniki, s čimer je mislil na anglikanske duhovnike, ki so se pridružili katoliški cerkvi, koptske katolike in nekatere duhovnike vzhodnih Cerkva.