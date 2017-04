Papež Frančišek pozval k posredovanju v severnokorejski krizi

Papež Frančišek je na letalu ob vrnitvi iz Egipta komentiral dogajanje v svetu. (Foto: AP)

Papež Frančišek, ki je v soboto zaključil svoj obisk v Egiptu, je zaskrbljen zaradi vse večjih napetosti med Severno Korejo in ZDA. Kot je dejal na novinarjem na letalu ob vrnitvi iz Kaira v Vatikan, bi bil v kakršnikoli obsežni vojni uničen "dobršen delež človeštva". Dodal je tudi, da je pripravljen na srečanje z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, ko bo ta prihodnji mesec v Evropi.



Na vprašanje o napetostih med ZDA in Severno Korejo, je sveti oče še poudaril, da bi morale ZDA ponovno prevzeti vodstvo v svetovni diplomaciji.

Papež je prepričan, da napeta situacija zahteva mednarodno mediacijo med ZDA in Severno Korejo. Predlagal je, da bi se v reševanje spora vključila kakšna tretja država, kot je denimo Norveška.



"Pozivam in pozival bom vse voditelje, kot sem pozival voditelje na različnih mestih, naj delajo na iskanju rešitve težav prek diplomacije," je še dejal sveti oče. Izrazil je tudi globoko zaskrbljenost zaradi krize v odnosih s Severno Korejo. "Vprašanje severnokorejskih raket je aktualno že več kot leto dni, a sedaj se zdi, da so razmere postale prevroče," je še dejal papež Frančišek.