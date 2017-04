Papež Frančišek presenetil z govorom za TED: svetovne voditelje je pozval k ponižnosti

Papež Frančišek je presenetil s posnetim nastopom na konferenci TED v Vancouvru. Svetovne voditelje je med drugim pozval naj bodo ponižni. ''Močnejši kot ste, večji vpliv imate na ljudi, večja je vaša odgovornost, da ste ponižni,'' je dejal v Vatikanu posnetem 18-minutnem govoru v italijanščini, ki so ga predvajali na letošnji konferenci. ''Če ne boste, vas bo moč uničila, vi pa boste uničili druge,'' je dejal, s čimer je spomnil na njegove pozive, naj ne spregledamo migrantov, revnih in drugih ranljivih ljudi.

''Na koncu boste prizadeli sebe in vse okoli sebe, če ne boste svoje moči povezali s ponižnostjo in nežnostjo. Skozi ponižnost in ljubezen, na drugi strani, pa lahko moč - najvišja in najmočnejša - postane storitev, sila dobrega,'' je dejal.

Spomnil je na solidarnost, ki je po njegovem beseda, ki bi jo marsikdo rad izbrisal iz slovarja, in da naj z njo presežemo ''kulturo odpadkov'', ki se ne kaže le v zavrženi hrani, ampak tudi v zavrženih ljudeh, kot posledica ekonomskega sistema, ki temelji na avtomatizaciji. ''Kako čudovito bi bilo, da bi napredek v znanosti in tehnologiji hodil z roko v roki z večjo enakostjo in socialno vključenostjo,'' je dejal.

Ljudi je tudi pozval k premagovanju strahu, da je srečna prihodnost ''nekaj nemogočega za doseči''. Govoril je o upanju, ki se lahko začne širiti iz enega človeka na drugega in ko upanje prevzame več ljudi - ''nas'' - potem se lahko začne revolucija - ''revolucija nežnosti''. Slednja pa je po njegovih besedah zmožnost, da prisluhnemo sočloveku, da vidimo druge, revne, trpeče. ''Nežnost je, da uporabljamo srce in roke, da potolažimo druge, da pomagamo tistim v stiski.''

Govor je imel papež v italijanščini, na voljo je okoli 20 podnapisov:

Opozoril je, da nismo otoki, avtonomni in neodvisni jazi, ločeni od drugih, ampak da rabimo drug drugega in da lahko prihodnost zgradimo le skupaj, vključujoč vse.

Predstavnik TED-a Bruno Giussani je dejal, da je so potrebovali več kot eno leto, številne pogovore in potovanja v Rim, da se je zgodil ta govor.

TED so sicer ustanovili leta 1984 in ima korenine v Silicijevi dolini, od takrat je zrasel na konference po vsem svetu, v pogovorih in govorih pa nastopajo najrazličnejši ljudje - od svetovnih voditeljev, znanstvenikov, zdravnikov, umetnikov ...