Papež Frančišek se jezi: Mati vseh bomb?! Sram me je, ko to slišim

"Mati vseh bomb?! Sram me je bilo, ko sem slišal to ime!" je dejal papež Frančišek med svojim nagovorom skupini študentov v Vatikanu. "Mati življenje podari, ta pa seje smrt. Zakaj torej tej napravi rečejo mati? Kaj se dogaja?" je bil ogorčen.

Razjezilo ga je poimenovanje "the mother of all bombs" (mati vseh bomb) – kot pravijo največji nejedrski bombi doslej. Gre za bombo, imenovano GBU-43B, ki vsebuje 8,48 tone eksploziva H6, kar ustreza moči 11 ton TNT. Ameriška vojska jo je sredi aprila odvrgla na kompleks podzemnih rovov IS v afganistanski provinci Nangarhar, število ubitih borcev pa je preseglo 90.

Poimenovanje 'mati vseh bomb' je razjezilo papeža Frančiška. (Foto: AP)

Kot navaja spletna enciklopedija Wikipedija, je uradna oznaka bombe GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast, znana pa je tudi kot "mati vseh bomb". Gre za veliko konvencionalno, nejedrsko bombo, ki jo je za ameriško vojsko razvil Albert L. Weimorts. MOAB ima moč 11 ton TNT. Bombo lahko nosi tovorno letalo C-130 hercules.

Prvič so bombo testirali 11. marca 2003 na Floridi. ZDA naj bi imele okoli 15 tovrstnih bomb, ki je vse do danes niso odvrgle v bojne namene.