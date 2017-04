FOTO: Papež Frančišek v Egiptu na potovanju bratstva in enotnosti: Svet potrebuje mir, ljubezen in usmiljenje

Papež Frančišek je danes ob pristanku v Kairu dejal, da je njegov prvi obisk v Egiptu "potovanje enotnosti in bratstva". Na dvodnevnem obisku želi promovirati medverski dialog in sožitje med muslimani in kristjani, ki so utrpeli več džihadističnih napadov. Kot je še dodal ob pristanku, bosta prihodnja dva dneva zelo intenzivna.

Papeža je na letališču sprejel egiptovski premier Šarif Ismail, ki ga je nato pospremil na srečanje z egiptovskim predsednikom Abdelom Fatahom al Sisijem.

Frančišek bo danes sodeloval na medverski mirovni konferenci na univerzi Al Azhar v Kairu, sedežu sunitske teologije. Srečal se bo tudi s koptskim papežem Tavadrosom II. ter obiskal cerkev, ki je bila prizorišča napada na kopte decembra lani.

Obisk bo sklenil v soboto, ko bo dopoldne najprej vodil mašo, nato bo imel kosilo z egiptovskimi verskimi dostojanstveniki, na koncu pa se bo srečal še s tamkajšnjimi duhovniki in menihi.

Papež upa, da bo kristjanom na Bližnjem vzhodu prinesel tolažbo in vzpodbudo. (Foto: AP)

Pred obiskom je papež pozval k spravi in dialogu. "Naš svet, ki ga je razparalo slepo nasilje in v srce zadelo tudi vašo deželo, potrebuje mir, ljubezen in usmiljenje," je poudaril v video sporočilu. Svet po njegovih besedah potrebuje graditelje mostov miru, dialoga, bratstva, pravičnosti in človeškosti. Papež je še dodal, da v Egipt prihaja "kot prijatelj, kot glasnik miru in kot romar".

Povedal je tudi, da upa, da bo kristjanom na Bližnjem vzhodu prinesel tolažbo in vzpodbudo ter vsem prebivalcem Egipta in regije posredoval sporočilo prijateljstva in spoštovanja.

Pred obiskom svetega očeta so Egipt ta mesec pretresli trije napadi na tamkajšnje kristjane. V dveh napadih na cerkve koptskih kristjanov na severu Egipta na cvetno nedeljo je bilo ubitih najmanj 46 ljudi, več kot sto jih je bilo ranjenih.

Odgovornost za najhujše napade na koptsko manjšino v zadnjem času je prevzela skrajna sunitska skupina Islamska država (IS).