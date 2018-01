Papež Frančišek z naskokom najbolj priljubljen svetovni voditelj, na dnu lestvice Donald Trump

Svetovno tržno-raziskovalno združenje WIN/GIA je v decembru lani izvedlo raziskavo o priljubljenost svetovnih voditeljev, v okviru katere se je med 12 izbranimi voditelji najvišje zavihtel papež Frančišek. Sledita mu francoski predsednik Emmanuel Macron in nemška kanclerka Angela Merkel, so sporočili iz slovenskega partnerskega inštituta Mediana.

Papeža je pozitivno ocenilo kar 53 odstotkov svetovnega prebivalstva, negativno pa le 17 odstotkov in to ne glede na versko pripadnost vprašanih. V Sloveniji ga je pozitivno ocenilo 68 odstotkov vprašanih. Negativno so ga od 53 sodelujočih držav ocenili le v Azerbajdžanu, Turčiji, Srbiji in Pakistanu.

Med politiki je kljub kratkemu času na svetovni politični sceni najbolj priljubljen francoski predsednik, o katerem ima pozitivno mnenje 44 odstotkov vprašanih, negativno pa 23 odstotkov ter ima tako skupno oceno 21 točk. Sledi mu Merklova s skupno oceno 20 točk.

V povprečju pozitivno mnenje imajo vprašani še o indijskemu premierju Narendru Modiju, britanski premierki Theresi May, kitajskemu predsedniku Ši Džinpingu in ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu.

V Sloveniji so prebivalci Putina ocenili bolj negativno, in sicer je prejel oceno - 10. Najbolj pozitivno mnenje imajo o Putinu sicer prebivalci Vietnama, Kazahstana, Armenije in Srbije, najbolj negativno pa prebivalci Švedske, Nizozemske in Poljske.

Papež Frančišek se je uvrstil na vrh lestvice najbolj priljubljenih svetovnih voditeljev. (Foto: AP)

Na dnu lestvice ameriški predsednik Donald Trump

Med voditelji, za katere prevladuje negativno mnenje, sta med drugim turški predsednik Recep Tayyip Erdogan in izraelski premier Benjamin Netanyahu. Prav na dnu lestvice pa je ameriški predsednik Donald Trump, o katerem ima pozitivno mnenje 30 odstotkov ljudi, negativno pa kar 56 odstotkov. Njegova končna ocena je - 26.

Izrazito negativno mnenje imajo o Trumpu prebivalci EU, Južne Amerike in Rusije, najbolj pozitivno pa je bil ocenjen med prebivalci Vietnama, Filipinov in Indije. Slovenija se je po oceni med 53 državami znašla na 45. mestu z oceno - 68.

V Sloveniji so sicer med najbolj priljubljeni papež Frančišek, Macron, Ši in Merklova. Na dnu lestvice po priljubljenosti pa sta Trump in Erdogan.

Raziskava je bila s kombinacijo različnih metod izvedena v 53 državah po svetu, v njej pa je sodelovalo skoraj 53.000 oseb. Mediana je raziskavo izvedla v Sloveniji in na Hrvaškem na reprezentativnem vzorcu 500 oseb v novembru in decembru lani.