FOTO: Papež vernikom naroča, naj odložijo telefone: Čas je za molitev in ne za mahanje s telefonskimi aparati

Papež Frančišek je danes okrcal škofe, duhovnike in romarje, ki se radi fotografirajo s svojimi pametnimi telefoni in nato te fotografije objavljajo na spletu. Sporočil jim je, da je maša čas za molitev in ne za mahanje s telefonskimi fotoaparati.

"Na neki točki duhovnik, ki vodi obred, reče 'Dvignimo naša srca'. Ne reče 'Dvignimo naše mobilne telefone in se fotografirajmo'," je zbrane na vatikanskem Trgu svetega Petra na svoji redni tedenski avdienci opozoril papež. "Tako žalostno je, ko vodim mašo tukaj ali notri v baziliki in vidim številne dvignjene telefone - ne le s strani vernikov, tudi s strani duhovnikov in škofov! Prosim vas!" je po še nadaljeval Frančišek.

Papež nima nobenih težav pozirati za selfije. (Foto: AP)

80-letnemu papežu sicer spletna družbena omrežja nikakor niso tuja, saj se lahko med drugim pohvali s kar 14 milijoni sledilcev na svojem angleškem profilu na Twitterju. Poleg tega nima nobenih težav pozirati za tako imenovane selfije, ki jih skupaj z njim delajo in nato objavljajo navdušeni mladi romarji.

Očitno pa ima papež konflikten odnos z mobilnimi telefoni. Februarja je mlade pozval, naj med družinskimi obroki odložijo telefone, saj lahko ima smrt medosebnih pogovorov pogubne posledice za družbo in lahko celo vodi v vojne. Predlagal jim je tudi, da telefone zamenjajo za žepne Biblije. Internet, spletna družbena omrežja in sms sporočila je papež resda označil kot Božje darilo, a le če jih uporabljamo pametno in zmerno.