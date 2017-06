FOTO: Parado ponosa v New Yorku izkoristili za proteste proti Trumpu, med najbolj glasnimi tudi Chelsea Manning

Chelsea Manning, ameriški vojakinja, ki so jo pred kratkim izpustili iz zapora, se je v nedeljo skupaj z več deset tisoč ljudmi udeležila Parade ponosa v New Yorku.

Ogromna množica je na paradi v podporo gejevski in lezbični skupnosti mahala z mavričnimi zastavami. Dogodek je imel po poročanju Telegprapha tako praznično kot tudi politično noto, predvsem zato, ker se mnogi bojijo, da se istospolno usmerjenim pod vladavino predsednika Donalda Trumpa obetajo še težji časi kot sicer.

Nekaj udeležencev 48. Parade ponosa je nosilo klobuke z napisom "Naredite Ameriko zoper gejevsko", druga skupina oseb je tiho hodila v majicah z napisom "Črna življenja so pomembna", v zrak pa molela pest.

Chelsea Manning se je na prvi paradi, ki se je je udeležila kot ženska, široko smejala iz enega od avtomobilov. "Ponosna sem, da predstavljam ACLU na letošnji paradi ponosa. Tako sem kričala, da sem čisto brez glasu. Hvala," je zapisala na družbenem omrežju Twitter.

29-letna Manningova je bila zaradi izdaje zaupnih podatkov obsojena na 35 let zapora, a jo je tik pred iztekom svojega mandata pomilostil nekdanji ameriški predsednik Barack Obama. V zaporu si je spremenila spol, rodila se je namreč kot Bradley Manning.

Parado ponosa so mnogi izkoristili za odkrit upor proti Trumpovi politiki. (Foto: AP)

Nekateri so na paradi protestirali proti napovedanim rezom v zdravstveno oskrbo, vzklikali so, da je zdravstvo tudi stvar, ki močno zadeva istospolno usmerjene.

Daily Mail poroča, da se je 48. parade ponosa udeležilo približno 40.000 ljudi, med njimi tudi precej znanih obrazov, ki odkrito podpirajo istospolno usmerjene, na primer Kelly Osbourne.

Trumpu bomo pokazali, kdo je šef. Kdo je pravi šef, so vzklikali udeleženci parade. Demokratski senator Andrew Cuomo je v nedeljo dejal, da si bodo še naprej prizadevali za izenačitev pravic istospolno usmerjenih z ostalimi. "Washington bo nekoč preprosto moral prisluhniti."

Cuomo je bil sicer eden od govornikov na uradnem imenovanju sodnika Paula G. Feinmana, enega od prvih gejev, ki so ga sprejeli na newyorško prizivno sodišče.

Demokratski zakonodajalec Brad Hoylman je po poročanju Reutersa dejal, da so lezbijke, geji, biseksualni in transseksualci pod Trumpom na udaru. "Skrčil je pravice transseksualnih študentov, seznam odvzetih pravic je dolg. Polno dela imamo, zato smo danes tu," je opozoril.

"Mislim, da je parada letos še posebej politično obarvana, čeprav je bil to seveda zmeraj dogodek, na katerem so ljudje izražali svoja stališča in prepričanja," je dejala 59-letna Joannah Jones iz New Yorka, ki se je dogodka udeležila s soprogo Carol Phillips.

Da je bila parada prvič javno predvajana na televiziji, je dalo dogodku še dodatno razsežnost. "Ne le, da tako izobražujemo ljudi o LGBT skupnosti, pač pa je to tudi priložnost, da vidijo, kako zelo nas zadeva današnja realnost."