VIDEO: Pariz bogatejši za kopališče z naravno vodo: kljub algam so obiskovalci navdušeni

Francoska prestolnica je bogatejša za novo kopališče z naravno vodo na kanalu Bassin de la Villette na severu Pariza. Okoliški prebivalci so z novo pridobitvijo zelo zadovoljni, kar kaže tudi visoko število obiskovalcev.

Voda je kljub naravnemu izvoru čista, a s tem se razigrani najmlajši niti ne obremenjujejo. Tudi njihove mame s tem nimajo skrbi - dokler občinski predstavniki trdijo, da je voda čista, jim po poročanju francoskega The Local, tudi one verjamejo.

Naravno kopališče La Baignade sestavljajo trije večji bazeni. Otroški bazen je globok 1,2 metra in opremljen s plitvino za najmlajše, bazen za odrasle pa v globino meri 2,2 metra. Na obrobju bazena ljubiteljem sončenja nudijo ležalnike, na voljo pa so tudi tuši in garderobe.

Plavalci se iz globin sicer pogosto vračajo okrašeni s konkretno količino alg, kar ni po godu prav vsem. Imajo jih povsod: v ušesih, laseh in za kopalkami. "Aghhh, kako ogabno," sta vzkliknila mlajša obiskovalca, ki pa sta se tik zatem začela z zelenimi algami veselo obmetavati.

Čeprav so bazeni opremljeni s filtri proti vnosu večjih kosov alg iz kanala, je član osebja pojasnil, da tega pač ni mogoče popolnoma preprečiti. Tamkajšnji kopališki mojster je poudaril, da bazene vsako jutro očistijo. "Taka je naravna voda iz kanala," je dodal.

Z algami se je očitno potrebno sprijazniti, a večina obiskovalcev s tem nima težav. Nekateri med njimi so poudarili, da je to še vedno bolje kot kloriranje. Vsaj za tuje obiskovalce so prednosti naravnega kopališča La Baignade tudi bolj sproščena pravila obnašanja, ki so na bazenih v Franciji sicer precej stroga – plavalci si morajo v bazenu obvezno natakniti plavalne kape, moškim pa ni dovoljeno nositi kopalk s preširokimi hlačnicami. Običajna pravila, ki pa jih na La Baignade ni.

Županja Pariza Anne Hidalgo je Parižane povabila, naj se pridejo tudi sami vreči v vodo. Upa, da se bodo Parižani do leta 2024 lahko kopali v sami reki Seni.