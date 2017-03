Peking v boju proti onesnaženju zraka zaprl še zadnjo večjo elektrarno na premog

Onesnažen zrak že načenja zdravje ljudi. (Foto: AP)

V Pekingu imajo izjemno onesnažen zrak. Po več dni se smog ne dvigne, ljudje imajo težave z dihanjem. Prav zato so kitajske oblasti odločene, da bodo še zmanjšali uporabo premoga, ki je eden glavnih krivcev za to stanje.

Zdaj so zaprli še zadnjo večjo elektrarno na premog, tako da električno energijo v mestu sedaj pridobivajo le še iz zemeljskega plina. Kitajska prestolnica je ta konec tedna kljub prizadevanjem še vedno ovita v smog.

Kitajske oblasti nameravajo v tem letu s cest tudi spraviti okoli 300.000 najstarejših avtomobilov.

Zaprtje pekinške termoelektrarne Huangneng prihaja po letnem zasedanju kitajskega ljudskega kongresa, na katerem je kitajski premier Li Keqiang obljubil, da bo "nebo napravil znova modro". Peking je s tem postal prvo kitajsko mesto, v katerem vse mestne elektrarne delujejo na zemeljski plin. Gre za cilj, ki so ga opredelili leta 2013 v petletnem akcijskem načrtu mesta za čistejši zrak.

Termoelektrarna Huangneng je četrta, ki so jo od leta 2013 zaprli in nadomestili z elektrarnami na zemeljski plin. Kitajski prestolnici je s tem prihranjenih 10 milijonov ton izpustov toplogrednih plinov iz naslova kurjenja premoga letno.

Vendar pa je Peking še daleč od ugodne situacije. V mestu so te dni znova razglasili modri alarm zaradi hude onesnaženosti zraka. Mesto je zavito v smog in tako naj bi ostalo tudi v začetku novega tedna.

Količina nevarnih drobnih delcev PM 2,5 je v zadnjih dneh med 200 in 300 mikrogrami na kubični meter, medtem ko Svetovna zdravstvena organizacija priporoča maksimalno povprečno izpostavljenost 25 mikrogramov na kubični meter v 24-urnem obdobju.

Kitajske oblasti sicer ob pomembnih dogodkih, kot so zasedanje ljudskega kongresa ali poletne olimpijske igre leta 2008, pogosto ustavijo tovarne in promet, da bi napravile boljši vtis. Tako se je tudi v času tokratnega zasedanja ljudskega kongresa koncentracija delcev PM 2,5 gibala med 50 in 80, čeprav je bila še dan pred začetkom nad 200 mikrogrami na kubični meter.