Peklenska starša: 13 otrok priklenila z verigami, jih stradala in zanemarjala

Kalifornijska policija je v nedeljo v kraju Perris vzhodno od Los Angelesa aretirala moškega in žensko, ki sta imela v svoji hiši zaprtih 13 svojih otrok, starih od dveh do 29 let. Policija je posredovala, ko je 17-letni hčerki uspelo pobegniti in je prijavila policiji, da so bratje in sestre priklenjeni z verigami, umazani in lačni. Kot poročajo mediji, so otroci šokirane policiste rotili, naj jim prinesejo hrano, saj so zelo lačni.

Za 57-letnega Davida Turpina ter 49-letno Louise Anno Turpin je sodišče odmerilo po devet milijonov dolarjev varščine, kar zagotavlja, da do konca sodnega procesa ne bosta šla na prostost ali blizu otrok.

Po poročanju lokalnih medijev je 17-letnica, ki ji je uspelo pobegniti, bolj podobna desetletnemu otroku. Deluje podhranjeno in je zelo umazana. Policisti so bili zelo presenečeni, ko so izvedeli za pravo starost "otrok", saj so bile med njimi tudi odrasle osebe, nekateri pa so bili priklenjeni na postelje v hudem smradu.

David Turpin ima prijavljeno zasebno osnovno šolo od prvega do 12. razreda, samega sebe pa kot šolskega ravnatelja. Naslov šole, ki je bila uradno odprta marca 2011, je naslov njegove domače hiše, kjer so policisti odkrili ujetnike. Turpin je sicer leta 2011 prijavil bankrot, družina naj bi takrat imela približno pol milijona dolarjev dolgov, čeprav je Turpin kot inženir zaslužil okoli 140.000 dolarjev na leto.

Odvetnik Ivan Trahan, ki je Turpina zastopal v postopku bankrota, je medijem dejal, da je par, ki je sicer pred kratkim obnovil poročne zaobljube, o svojih otrocih govoril ljubeče, da pa osebno otrok ni nikoli videl. Dejal je, da je situacija zanj šokantna.

Na drugi strani so sosedje dejali, da je bila družina nekoliko nenavadna. Andria Valdez je dejala, da so se v soseski šalili, da gre za "vampirsko družino", saj so bili vsi zelo bledi, običajno pa so šele zvečer prišli na prosto. Nekaj sosedov je celo dejalo, da sploh niso vedeli, da s parom živijo tudi otroci.