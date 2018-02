Pence: ZDA in Južna Koreja enotne proti severnokorejskemu jedrskemu programu

Mike Pence je poudaril, da ZDA in Južna Koreja ostajata enotni glede Severne Koreje. (Foto: AP)

"Stališča ZDA, Republike Koreje in Japonske se ne razlikujejo glede potrebe po gospodarski in diplomatski osamitvi Severne Koreje, dokler ta ne opusti jedrskega in balističnega programa," je v izjavi za medije med sobotnim letom iz Pjongčanga, kjer si je ogledal odprtje iger, nazaj v ZDA dejal Mike Pence.

Kot je pojasnil, mu je to v pogovoru potrdil južnokorejski predsednik Mun Džae In. Pence med slovesnostjo ob odprtju ni vzpostavil stika s severnokorejsko delegacijo, čeprav je sedel v njeni bližini.

Nekateri analitiki potezo severnokorejskega voditelja Kim Džong Una, ki je Moona povabil na obisk, označujejo kot poskus omilitve mednarodnih sankcij in spodkopavanja zavezništva med Seulom in Washingtonom.

Kim je namreč prek delegacije, ki jo vodi njegova mlajša sestra Kim Jo Džong, Moonu poslal vabilo in pismo, v katerem izraža željo po izboljšanju odnosov med državama. Moon se je odzval zadržano in poudaril, da je treba najprej vzpostaviti nujne pogoje za obisk, v sobotnem pogovoru s člani severnokorejske delegacije pa je pozval tudi k čim prejšnji obnovitvi dialoga med Severno Korejo in ZDA.