Pet dni časa za Puigdemonta: je ali ni razglasil neodvisnost?

Kako bo odgovoril? (Foto: AP)

Španija je ob državnem prazniku razklana še nikoli v modemi zgodovini. Španski premier Mariano Rajoy je parlamentu povedal, da se država sooča z najbolj resno grožnjo njeni 40-letni demokraciji.

Številni menijo, da je bila ta hudo načeta že ob nasilju ob katalonskem referendumu o neodvisnosti. Rajoy je katalonski vladi oziroma njenemu voditelju Carlesu Puigdemontu dal pet dni, da se izjasni, ali je ali ni razglasil neodvisnosti.

Če da, je Rajoy regiji zagrozil s sprožitvijo 155. člena ustave, s katerim bi Kataloniji odvzeli avtonomnost.

Nacionalni dan je državni praznik, ko praznujejo vnovično združitev Španije in prvi prihod Krištofa Kolumba v ZDA leta 1492. O prazniku bodo v Madridu potekale parade, na katerih bosta tudi Rajoy in španski kralj Filipe.

Letos torej državni praznik poteka v luči posledic katalonskega referenduma, ki ga je sicer špansko ustavno sodišče označilo za nelegalnega. Katalonske oblasti so sporočile, da se je skoraj 90 odstotkov volivcev odločilo za neodvisnost, a udeležba je bila (le) 43 odstotna. Nasprotniki neodvisnosti so namreč referendum bojkotirali.

Po več dnevih špekulacij je v torek Puidgemont podpisal akt o neodvisnosti, a je nemudoma preklical njegovo implementacijo, da bi tako odprl vrata za pogovore z Madridom. Rajoy ga je v odzivu okrcal, da namerno ustvarja zmedo in zahteval natančna pojasnila, ali je ali ni razglasil neodvisnosti.

Bodo v Španiji zaradi Katalonije prvič sprožili 155. člen ustave? (Foto: AP)

Kaj zdaj?

Teče torej petdnevni rok. Če bo Puigdemont do ponedeljka potrdil, da je razglasil neodvisnost, bo imel še tri dni časa, da to umakne.

Če se to ne bo zgodilo, bo Madrid sprožil 155. člen ustave in odpravil avtonomijo in vodenje nad regijo prevzel nase. Tega člena niso uporabili še nikoli.

''Na ramenih katalonskega voditelja je, da znova vzpostavi ustavni red,'' je dejal Rajoy.

Na katalonskega voditelja so se zgrnili močni gospodarski pritiski, saj je nekaj največjih podjetij že napovedalo, da se bo preselilo iz sicer ene od najbogatejših španskih regij. EU pa mu je sporočila, da Katalonija ne bo del EU, če ne bo več del Španije.