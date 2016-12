Peterica pripravljala velik napad v Melbournu, premier Turnbull: Šlo je za zlo, za kriminalno dejanje

Avstralski premier Malcolm Turnbull je sporočil, da so preprečili velik teroristični napad na najbolj priljubljenih lokacijah v središču Melbourna na božični dan.

Okoli 400 močno oboroženih policistov je izvedlo racije na več domovih na severu Melbourna. Zaradi suma priprave napada so prijeli pet ljudi.

"Bližamo se božičnemu času," je za CNN dejal Turnbull. "Času, ki ga v miru preživljamo s svojimi družinami. Za božič in silvestrovo se zbiramo na prostem in teroristi se tega zavedajo. A preprečili smo jim načrte, vsi so v priporu. Avstraliji ne predstavljajo več nobene nevarnosti."

Peterica je pripravljala napad na najbolj priljubljene kraje v strogem središču drugega največjega avstralskega mesta, ki ima več kot tri milijone prebivalcev. Pripravljali so napad na železniško postajo na ulici Flinders, bližnji trg Federation Square, ki je zelo priljubljeno zbirališče med domačini in turisti, ter bližnjo katedralo Svetega Pavla, je v Melbournu povedal načelnik policije Graham Ashton.

Povedal je, da so se načrtovalci napada sami radikalizirali in da jih je navdihnila skrajna skupina Islamska država in njena propaganda. Načrtovali so uporabo eksplozivnih teles in drugega orožja, tudi nožev. Izrazil je prepričanje, da bi šlo za napad velikih razsežnosti, ki bi zahteval veliko mrtvih in ranjenih.

Dodal je, da so osumljenci stari med 20 in 25 let ter da so štirje rojeni v Avstraliji, a so libanonskega izvora, eden pa je v Egiptu rojeni avstralski državljan. Policija jim je sledila že nekaj časa.

Avstralska policija je prijela pet moških, ki so pripravljali napad na božični dan. (Foto: Kanal A)

Med prazniki poostreni policijski nadzori

Premier zvezne države Viktorija, katere prestolnica je Melbourne, Daniel Andrews je napovedal, da bo na božič na ulicah Melbourna okrepljena policijska navzočnost, tako da bodo ljudje varni pri svojih vsakdanjih opravilih. Izpostavil je, da načrtovani napad ni imel nikakršne povezave z verskimi prepričanji, temveč je šlo za zlo, kriminalno dejanje.

Avstralski premier Turnbull je na novinarski konferenci v Sydneyju pohvalil delo policije pri preprečitvi napada. "Islamski terorizem je globalen izziv, ki nas vse ogroža. Vendar se ne smemo pustiti prestrašiti," je dodal.

Avstralski pravosodni minister Michael Keenan je dodal, da so v Avstraliji od sredine leta 2014 izvedli štiri teroristične napade, preprečili pa so jih 12. Tokrat preprečeni napad v Melbournu je bil med njimi najresnejši, je poudaril.