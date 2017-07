Pikniki, hotdogi, ognjemeti, proslave in parade. Američani slavijo dan neodvisnosti

Američani danes praznujejo dan neodvisnosti v spomin na razglasitev neodvisnosti od britanskega imperija 4. julija 1776. Tradicionalno bodo pripravili piknike, ognjemete, proslave in parade.

Ameriški predsednik Donald Trump in njegova soproga Melania bosta danes v Beli hiši gostila piknik za vojake in njihove družine, s katerimi si bodo skupaj ogledali velik ognjemet. Največji bo menda tudi tokrat v New Yorku z bark in splavov na Vzhodni reki.

Glede na anketo nacionalne maloprodajne zveze bo letos dan neodvisnosti praznovalo 219 milijonov Američanov. Od tega jih bo imelo piknike 66 odstotkov. Za piknike, na katerih običajno jedo hotdoge, hamburgerje in druge dobrote z žara, bodo letos porabili povprečno 73 dolarjev na osebo, kar je dva dolarja več kot lani. Za ta praznik so v ZDA značilni tudi nakupi z velikimi popusti.

Ameriška avtomobilistična zveza sporoča, da bo najmanj 50 milj od doma (80,5 kilometra) potovalo 44,2 milijona ljudi, od tega 37,5 milijona z avtomobilom. Rekord omogočajo nizke cene bencina, ki trenutno v povprečju znašajo 2,21 dolarja za galono (3,8 litra).

Vsi pa letos ne bodo slavili oziroma bodo slavili z zadržki. Številni temnopolti zaradi ravnanja policije nimajo veliko razlogov za slavje, tesnoba pa je po izvolitvi Trumpa na položaj predsednika ZDA zajela tudi priseljence, še posebej tiste nezakonite.