Pilot, računovodja, kockar, sin nekdanjega bančnega roparja. Kdo je bil 64-letni Stephen Paddock, sejalec smrti v Las Vegasu?

Moški, ki je v Las Vegasu ubil najmanj 59 ljudi, je bil nekdanji računovodja. Pa tudi trgovec z nepremičninami ter sin nekdanjega bančnega roparja. Policija preiskuje njegovo preteklost, da bi v njej morda odkrila motiv za grozljivo nedeljsko dejanje.

Preživljal se je s kockanjem in borznimi špekulacijami. 64-letni Stephen C. Paddock si je sodil sam, potem ko so v njegovo hotelsko sobo, iz katere je z 32. nadstropja sejal smrt med nič hudega slutečimi obiskovalci country festivala, vdrli pripadniki posebnih enot.

Sorodniki so Paddocka opisali kot povsem navadnega moškega, ki ni nikoli hitel, v Nevado pa se je preselil, da bi užival v sušnem podnebju in igralniški ponudbi.

"Ne moremo doumeti, kaj se je zgodilo," je pretresen povedal Paddockov brat Eric.

O Stephenu je povedal, da ni bil čisto navaden človek, veliko denarja je vlagal v video poker. Ko je izvedel, da je brat izvedel strelski pokol, se mu je to zazdelo, kot bi "asteroid padel z neba".

Eric je povedal, da je bil Stephen multimilijonar, ki je svoje premoženje pridobil z vlaganjem v nepremičnine. O kakršnihkoli morebitnih finančnih težav ni slutil.

Stephen Paddock je kot otrok zbiral kovance.

"Kot kaže vendarle ni bil povsem navaden človek. Že to, da je imel v posesti toliko različnega orožja, je ... Kje za vraga je dobil avtomatsko orožje? Nobenih vojaških povezav ni imel," je za MSNBC dejal Eric. "Živel je v hiši v Mesquitu, se vozil v Las Vegas in kockal. Počel je pač ... stvari. Jedel buritose."

Eric Paddock drži fotografijo, na kateri sta z bratom Stephenom. (Foto: AP)

Živeli smo v Kaliforniji, je povedal tretji od bratov, Bruce Paddock. Oče Benjamin Hoskins Paddock je bil nekdanji bančni ropar, ki je bil med letoma 1969 in 1977 na FBI seznamu desetih najbolj iskanih zločincev in pobegli zapornik, vendar je bil nato sumljivo dolgo časa na prostosti v državi Oregon, kjer je vodil uradno dvorano za tombolo, kjer so se sprejemale nezakonite stave. Tudi po aretaciji za kriminalno združevanje je bil kmalu na prostosti, kar pomeni, da je verjetno delal za FBI kot informator.

Stephen Paddock je imel različne službe, med drugim je med letoma 1985 in 1988 delal tudi za podjetje Lockheed Martin. Njegovi sorodniki so povedali, da se je preživljal z oddajanjem stanovanj, v Teksasu, na Floridi in v Nevadi je imel v lasti kar nekaj nepremičnin.

Imel je tudi licenco za pilota, v lasti dve letali, ter dovoljenje za lov na Aljaski. Zakonito je posedoval kar nekaj kosov strelnega orožja, ki pa ga preiskovalci v hotelski sobi, kamor se je prijavil 28. septembra, niso našli.

Njegov nekdanji sosed je povedal, da je bila Stephenova glavna dejavnost kockanje.

Sosedi z njim niso imeli nobenih težav

Don in Sharon Judy, ki sta med letoma 2013 in 2015 živela zraven Paddocka in Danleyeve na Floridi, sta o moškem dejala, da je bil prijazen in je predvsem veliko kockal. "Tega sploh ni tajil. Govoril je, da potuje naokrog in kocka. Nekoč mi je pokazal, kako je na svojem pametnem telefonu preko spleta priigral 20.000 dolarjev (17.000 evrov). Povedal mi je, da z Marilou kockata in špekulirata," je dejala Sharon za Florida Today.

V mirno sosesko Mesquite, kjer živi kakšnih 17.400 ljudi, se je Maddock s svojo družico preselil leta 2015. Tudi to hišo je policija natančno preiskala. Sosedi so povedali, da se je par držal bolj ali manj zase in da nikoli nista imela kakršnihkoli težav s policijo.