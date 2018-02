Pjongjang izjemoma dovolil predvajanje južnokorejske glasbe, a južnokorejskemu predsedniku se za vrh s severno sosedo vendarle zdi še prezgodaj

Potem ko je Severna Koreja na olimpijske igre v Pjongčangu v sprto južno sosedo poslala svojo delegacijo, je zdaj prvič po več letih dovolila tudi predvajanje južnokorejske glasbe v javnosti. Severnokorejski glasbeniki so v petek na nastopu v Pjongjangu "odigrali več južnih pesmi".

Orkester Samjiyon, v katerem sodelujejo instrumentalni glasbeniki in pevci, je z nastopom v glavnem mestu Severne Koreje obeležil vrnitev domov iz Južne Koreje, kjer je imel dva nastopa - enega na olimpijskih prizoriščih v Gangneungu blizu Pjongčanga in drugega v Seulu.

Njihova pot v Južno Korejo je bila del sporazuma, v okviru katerega je Severna Koreja na zimske olimpijske igre v Južno Korejo poslala svojo delegacijo, v kateri je med drugim 22 športnikov ter več kot 200 navijačic.

Repertoar je vključeval stare korejske ljudske pesmi, med njimi Arirang, ki je priljubljena na obeh straneh meje. Poleg tega so odigrali tudi pesmi, ki so bile popularne v Južni Koreji v 90. letih in začetku drugega tisočletja.

Zanimanje za severnokorejske glasbenike je bilo ogromno. Tisoč vstopnic, ki so bile na voljo za nastop v Seulu, je hotelo kupiti skoraj 120.000 ljudi.

Južnokorejskemu predsedniku se zdi prezgodaj za vrh s Severno Korejo

Južnokorejski predsednik Moon Džae In pa kljub nedavni otoplitvi odnosov meni, da čas še ni zrel za srečanje med voditelji Južne in Severne Koreje. "Obstaja veliko upanje glede vrha Sever-Jug, a menim, da je to nekoliko prenagljeno," je v medijskem središču zimskih olimpijskih iger v Pjongčangu dejal Moon.

Po mnenju južnokorejskega predsednika je prezgodaj tudi govoriti o tem, ali in kdaj bi sprejel vabilo v severnokorejsko prestolnico Pjongjang. (Foto: AP)

Kot je nadaljeval, je tako prezgodaj tudi govoriti o tem, ali in kdaj bi sprejel vabilo v severnokorejsko prestolnico Pjongjang. "Čakamo na to, da bo dialog med Južno Korejo in Severno Korejo vodil k pogovorom med ZDA in Severno Korejo ter tudi k jedrski razorožitvi," je novinarjem še povedal Moon.

Moon je minuli teden prejel vabilo severnokorejskega voditelja Kim Džong Una na srečanje v Pjongjangu. Predala mu ga je Kimova mlajša sestra Kim Jo Jong, ki je Južno Korejo obiskala kot del visoke delegacije, ki se je udeležila olimpijskih iger v sosednji državi.

Nad Severno Korejo visijo številne sankcije Varnostne sveta ZN v zvezi z njenim jedrskim in raketnim programom, v okviru katerega je izolirana država lani izvedla več poskusov.

Washington vztraja, da mora Pjongjang narediti konkretne korake v smeri razorožitve, preden bi se lahko začeli kakršnikoli pogovori, Moon pa je dolgo vztrajal pri tesnejšem sodelovanju v prizadevanjih, da bi Severno Korejo spravili za pogajalsko mizo.

Kot je dejal Moon, se je na olimpijskih igrah izkazalo, kako pomemben je pogovor med Washingtonom in Pjongjangom. "Splošno strinjanje glede potrebe po dialogu med ZDA in Severno Korejo postopoma narašča," je dejal.