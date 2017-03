Plaz smeti v Etiopiji zrušil 30 domov in ubil najmanj 24 ljudi

V predmestju etiopske prestolnice Adis Abeba se je na odlagališču odpadkov v soboto zvečer sprožil velik plaz smeti, ki je pod seboj pokopal več kot 30 domov in zahteval življenja najmanj 24 ljudi. Ranjenih je 28 ljudi, so danes sporočile oblasti.

Nesreča se je zgodila na velikem smetišču Koshe, glavnem smetišču Adis Abebe, kjer smeti iz štirimilijonske prestolnice odlagajo že več kot 50 let. Žrtve so ljudje, ki tam živijo v zasilnih bivališčih in živijo od zbiranja smeti.

Po nekaterih podatkih naj bi pogrešali še več deset ljudi, saj na smetišču živi okoli 150 ljudi.

Več ton smeti je pod seboj pokopalo 30 domov. (Foto: Thinkstock)

Tiskovni predstavnik mestnih oblasti Dagmawit Moges je še povedal, da se bojijo, da bo žrtev še več, saj je plaz več ton smeti prizadel razmeroma veliko območje.