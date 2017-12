Plaz v Švicarskih Alpah odnesel tri življenja

Švicarske Alpe so v zadnjih treh dneh zahtevale tri življenja, piše The Guardian. Dva Švicarja je v ločenih odpravah plaz pokončal na območju kantona Valais, Francoz pa je življenje izgubil med vzpenjanjem na goro Glattwang (2376 m).

Zadnja nesreča se je zgodila v ponedeljek. Skupina petih švicarskih plezalcev se je v kantonu Valais vzpenjala na vrh Hofathorn (2844 m), medtem pa je plaz odnesel enega izmed njih.

39-letnika so sicer soplezalci hitro našli, a je skupina reševalcev kasneje potrdila njegovo smrt.

Druga nesreča se je zgodila v soboto, medtem ko so trije Švicarji prav tako plezali na območju kantona Valais v bližini vrha St-Luc. Tudi njih je zasul plaz, dva sta bila huje poškodovana in pripeljana v bolnišnico. Za 29-letno plezalko so bile poškodbe prehude, dan po nesreči je namreč umrla.

31-letni Francoz pa se je sam vzpenjal na goro Glattwang na vzhodu Švice, ko ga je zasul plaz. Njegovo truplo so po večurnem iskanju v nedeljo našli tri metre pod snegom.

Policija je povedala, da ga je zasula večja količina snega in ga nesla več kot kilometer, še poroča The Guardian.