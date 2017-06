Plenković: Od Slovenije ne pričakujemo enostranskih potez 

Andrej Plenković (Foto: AP)

Hrvaška tudi po prebrani razsodbi haaškega arbitražnega sodišča vztraja, da je ne bo priznala in upoštevala. Premier Andrej Plenković je v izjavi dejal, da je glavno sporočilo hrvaške vlade, da odločitev Hrvaške ne obvezuje in se niti ne čutijo obvezane, prav tako je ne nameravajo upoštevati.

Ponovil je, da je Hrvaška svojo odločitev sprejela pred 23 meseci, ko je Sabor potrdil izstop iz arbitražnega postopka zaradi afere s prisluhi.

Kaj pravijo slovenski politiki?

Hrvaška je po njegovih besedah sicer še vedno pripravljena na dialog s Slovenijo okoli reševanja mejnega vprašanja. ''Od Slovenije ne pričakujemo nikakršnih enostranskih potez po objavi sodbe. Menimo, da morajo druge države in mednarodne organizacije to vprašanje prepustiti Hrvaški in Sloveniji,'' je dejal Plenković in hrvaške politične stranke pozval, naj ostanejo enotne glede hrvaških interesov. Hrvaška ima sicer sredstva, da zaščiti svoje interese, je še poudaril.

Dodal je, da je Slovenija njihova soseda in prijateljska država in želijo po mirni poti reševati vsa odprta vprašanja. Hrvaška po njegovih besedah sicer verjame v mirno reševanje sporov in tudi v arbitraže, če so te ''čiste''.