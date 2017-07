'Po Brexitu se počutim kot drugorazredno bitje', je Nigelu Faragu zabrusila Slovenka

Slovenka, ki živi v Londonu, je nekdanji voditelju britanske stranke Ukip Nigelu Faragu v radijskem eter zabrusila, da se po brexitu v Veliki Britaniji počuti kot drugorazredno bitje, poroča Evening Standard.

Ženska, ena od 27 gostov, ki so prišli vsak iz ene od 27 držav članic Evropske unije, je sodelovala v radijski oddaji, ki jo je vodil Iain Duncan Smith. Faragu je dejala, da so jo pred referendumom, na katerem so Britanci glasovi o izstopu iz EU, napadli in ji očitali, naj se vrne v državo, iz katere je prišla.

Upokojenka, ki ni želela izdati svojega imena, v Veliki Britaniji pa živi več kot 30 let, je izid referenduma opisala, kot "bi jo zakonec pustil preko družbenega omrežja".

"Celo noč sem bila pokonci, spremljala sem rezultate, spremljala sem vas na televiziji," je dejala Faragu. "Počutila sem se užaljena, prizadeta. Kot da ne bi več spadala v to deželo. Moram vam povedati, nobene osebe, ki govori angleško, si nisem želela srečati - na srečo sem naletela le na Irce in ostale tuje državljane."

Ženska je Faragu tik pred začetkom oddaje povedala, da so ljudem poznana njegova stališča in vloga pri brexitu. "Slutila sem, kakšen bo izid referenduma, saj sta me štiri tedne pred tem dva moška iz Essexa napadla na vlaku in mi dejala, naj se vrnem v svojo domačo državo."

Slovenka je komaj zadrževala solze, a nadaljevala: "Čutim, da sem postala drugorazredno bitje. Drugače gledajo name, drugače se obnašajo do nas kot prej."

Nigel Farage je v radijskem etru zagovarjal svojo politiko. (Foto: AP)

Nigel Farage ji je odvrnil: "Zanimivo stališče, kajti pred referendumom so bili državljani Commonwealtha tisti, ki so se počutili drugorazredne. Vsak, ki je imel potni list države iz EU, jih je prehitel v vrsti."

Duncan Smith je Faraga nato vprašal, če se mu Slovenka smili. "Zlorabe so se med kampanjo dogajale na obeh straneh. Veliko ljudi se je obnašalo grdo, tega ne odobravam," je odvrnil politik.

Njegovi namigi na zlorabe so poželi ogromno neodobravanja med radijskimi gosti.

Farage je še okrcal Borisa Johnsona in njegove navedbe, da Britanija vsak teden Bruslju "izroči" 350 milijonov funtov, ki bi jih sicer lahko porabila zase. "Šlo je za natolcevanja in zavajanje, zunanje ministrstvo se na to ni nikoli odzvalo. Mislim, da je bila to Borisova napaka," je dejal Farage. "Če bi rekli 200 milijonov funtov, bi bila stvar že bolj verjetna."

Druga gostja oddaje je Faraga izzvala: "Upam, da vam ni preveč neprijetno zaradi mojega naglasa. Prihajam namreč iz Romunije," in pri tem namigovala na njegovo izjavo, da se počuti neprijetno, ko na podzemni železnici sliši tuj naglas.

Nekdanji vodja Ukip je nato povedal: "Našo demokracijo smo vzeli nazaj, to je vse. Obstaja 200 držav na svetu, ki pač sprejemajo svoje odločitve in zakone. Končno spet postajamo normalna država."