Po dveh letih od krvavih spopadov v Kumanovem več teroristov obsodili na dosmrtno ječo

Spopadi so se odvijali v Kumanovem 9. in 10. maja 2015. (Foto: Twitter)

Obsojeni so krivi sodelovanja v teroristični akciji 9. in 10. maja 2015 pri Kumanovu, kjer so se spopadli pripadniki varnostnih sil in skrajneži. Po dveh dneh spopadov so policijske sile skrajneže obvladale, v spopadih pa je bilo ubitih 18 policistov in oborožencev.

V prvi vrsti med sojenjem sedijo (takrat še) obtoženci. (Foto: AP)

Sodišče je 13 ljudi obsodilo na 40-letno zaporno kazen, še 13 oseb pa bo moralo v zaporu preživeti med 12 in 18 let.

Med sojenjem, ki se je začelo februarja lani, je obramba sicer večkrat pozvala, da mora sodišče upoštevati politično ozadje oboroženega spopada. Pri tem pa so zagovorniki obtoženih zahtevali zaslišanje več takratnih višjih politikov, med drugim nekdanjega premierja Nikole Gruevskega.

Ozadje krvavega spopada pa še vedno ni pojasnjeno. Pojavila so se sicer ugibanja, da je tedanja vlada izzvala konflikt, da bi odvrnila pozornost z lastnih težav. Vlada je Albance obsojala, da so s svojim uporom skušali to območje priključiti sosednjemu Kosovu.

Nekaj dni so na območju veljale izredne razmere. (Foto: Reuters)