Flynnovo priznanje krivde in sodelovanje s preiskovalci vnaša strah v vrste zaposlenih Bele hiše

"Pravica se bo valila navzdol kot voda, pravičnost bo neprekinjeni tok," je tvitnil James Comey, nekdanji direktor ameriškega zveznega preiskovalnega urada FBI. S temi besedami je pozdravil priznanje krivde upokojenega generala Michaela Flynna za laganje preiskovalcem.

Trump je na Twitterju zavrnil ugibanja o tem, da namerava odsloviti državnega sekretarja Rexa Tillersona in ga zamenjati z direktorjem Cie Mikom Pompeom. "Mediji špekulirajo, da sem odpustil Rexa Tillersona ali da bo kmalu odšel. Lažne novice. Ne odhaja in čeprav se o določenih stvareh ne strinjava (sam sem tisti, ki odloča), dobro sodelujeva in Amerika je spet zelo spoštovana," je zapisal.

Zadovoljna je lahko tudi lanskoletna predsedniška demokratka Hillary Clinton, saj je prav Flynn na Trumpovih zborovanjih najbolj glasno zahteval, da jo je treba zapreti.

Ameriški predsednik Donald Trump je Comeyja odpustil maja, s številnimi argumenti, med katerimi je tudi priznal, da tudi zato, ker je direktor FBI nadaljeval preiskavo ruske afere – v tej zvezi predvsem preiskavo takrat že nekdanjega svetovalca za nacionalno varnost Flynna.

Flynn je v petek na sodišču priznal, da je lagal preiskovalcem o svojem sestanku s takratnim veleposlanikom Rusije Sergejem Kisljakom lani decembra, ko ga je prosil, naj se Moskva ne odzove na sankcije, ki jih je zaradi vpletanja v ameriške volitve sprejel predsednik Barack Obama. Priznal je tudi, da je Kisljaka prosil, naj Rusija ne podpre resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov proti Izraelu. Zaradi laganja preiskovalcem mu sedaj grozi do pet let zapora.

Flynn je na sodišču priznal, da je lagal preiskovalcem o svojem sestanku s takratnim veleposlanikom Rusije Sergejem Kisljakom lani decembra. (Foto: AP)

Zakaj je o srečanju z Rusi lagalo toliko ljudi?

Trumpovi zagovorniki, ki - tako kot predsednik - pravijo, da je vse skupaj vihar v kozarcu vode, ne znajo pojasniti, zakaj je toliko ljudi okrog Trumpa lagalo o svojih srečanjih z Rusi, če je vse skupaj nedolžno. Lagal je Flynn, laganje je priznal nekdanji svetovalec Trumpove kampanje George Papadopoulos, lagal je pravosodni minister Jeff Sessions. Zaradi izjav o stikih z Rusi sta v težavah tudi Trumpov sin Donald mlajši in zet Jared Kushner. Nekdanji šef kampanje Paul Manafort je obtožen kršenja zakonov v zvezi z delom za proruske sile v Ukrajini.

Flynnovo priznanje in napoved sodelovanja s preiskovalci je Belo hišo ujela na levi nogi in tudi na tviterju sicer zelo zgovorni Trump je zadevo pustil pri miru. Zasebno naj bi bil jezen, vendar o tem poročajo neimenovani viri.

Trumpa so novinarji hoteli vprašati za komentar, ko je sprejel libijskega premierja Fejaza Seraja, vendar je predsednik v odgovor le dvignil oba palca in se umaknil. Zvečer je bil na božičnem sprejemu za novinarje potem zelo prijazen.

Ameriški mediji so se po Flynnovem priznanju razpisali še o tem, da naj bi Kushner generalu naročil, kaj naj pove Kislijaku, kar pa še ni potrjeno.

Trump za zdaj nima komentarja. (Foto: AP)

Kdo bo naslednji?

V Beli hiši naj bi jih najbolj skrbelo to, da nista ne Papadopoulos in ne Flynn pred priznanje krivde z ničemer namignila, da bosta to storila in jih pripravila na odgovor. Ne vedo, komu lahko zaupajo in kdo bo naslednji, ki bo kaj razkril.

Demokratski senator Mark Warner iz Virginije je v petek opozoril, da naj predsednik Trump ne poskuša vpletati v preiskavo posebnega tožilca Roberta Muellerja, niti kongresne preiskave. Warnerja skrbi, da bo Trump skušal Muellerja odpustiti, kar sicer ne bo enostavno. Odpustil bi ga lahko Sessions, če se ne bi sam izločil iz preiskave.

Sessionsov namestnik Rod Rosenstein je Muellerja imenoval, ko je Trump odpustil Comeyja in verjetno ne bo poslušal ukaza, naj odpusti Muellerja tako, da bi ga moral potem Trump zamenjati.

Trump na zabavi novinarjem dejal, da so 'posebni ljudje'

Trump je sicer v petek pred prihajajočimi božičnimi prazniki priredil praznično zabavo za novinarje. "Letos smo potovali v številne kraje po državi. Tudi vi ste vzdržljivi, moram priznati. Bili smo povsod po svetu in ravnokar smo se vrnili z velike poti v Aziji. Bili ste stran od svojih družin in upam, da boste danes lahko malce uživali s svojimi zakonci in ljubljenimi, tukaj v ljudski hiši, posebnem kraju in iskreno povedano - posebni ljudje, no vsaj številni med vami," jim je dejal.

Med njimi je preživel le nekaj minut, nakar se je skupaj s prvo damo Melanio umaknil. Pokazali so se tudi šef kabineta John Kelly, tiskovna predstavnica Sarah Sanders ter svetovalka Kellyanne Conway, vendar so prav tako hitro odšli. Po pričevanjih prisotnih je bila zabava takšna, kot vse ostale doslej, le nekoliko bolj mračna, saj Flynnovo priznanje krivde in sodelovanje s preiskovalci vnaša strah v vrste zaposlenih Bele hiše.

Trumpova priljubljena tarča, ameriške medijska mreža CNN ni imela svojih predstavnikov na zabavi. Največje zastopstvo je imela ameriška televizija Fox News, ki velja za naklonjeno predsedniku ZDA.