FOTO in VIDEO: Po hudi prometni nesreči na Bavarskem pogrešajo 18 ljudi: 'Realistični smo, da bodo smrtne žrtve'

Na avtocesti na Bavarskem se je zgodila huda prometna nesreča. Avtobus je trčil v tovornjak in zagorel. Pri tem je bilo ranjenih 30 ljudi, še 18 pa jih pogrešajo. Policisti domnevajo, da se niso uspeli rešiti iz avtobusa, ki so ga ognjeni zublji popolnoma uničili, zato so že sporočili, da pričakujejo smrtne žrtve.