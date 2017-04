Po napadu v Sankt Peterburgu pridržali več oseb, ki naj bi rekrutirale člane za teroristične skupine

V Sankt Peterburgu so po ponedeljkovem napadu na podzemni železnici danes pridržali šest oseb iz osrednje Azije, ki jih sumijo, da so rekrutirale člane za teroristične skupine, med njimi tudi za skrajno skupino Islamska država (IS), so sporočile ruske varnostne oblasti.

Rekrutirali naj bi predvsem ljudi iz osrednje Azije. V njihovih domovih so preiskovalci našli islamistično literaturo. Sedaj pa jim grozi obtožba zaradi vpletenosti v teroristične aktivnosti.

V izjavi so varnostne oblasti še zapisale, da trenutno ni informacij, ali so pridržane osebe povezane z glavnim osumljencem za bombni napad na podzemno železnico.

Kot je znano, je napad v ponedeljek izvedel ruski državljan iz Kirgizistana. Njegova starša sta danes prispela v Sankt Peterburg, da bi identificirala 22-letnega sina Akbarjona Džalilova, preiskovalci pa ju bodo tudi zaslišali, je poročala ruska državna televizija. Preiskovalci sumijo, da so ga radikalizirali islamistični skrajneži.

Džalilov je v ponedeljek izvedel napad na vlaku podzemne železnice, ki je terjal 14 življenj, najmanj 49 ljudi je bilo ranjenih. Prav tako je nastavil drugo bombo, ki ni eksplodirala in so jo deaktivirali. Po navedbah preiskovalcev so DNK Džalilova našli na torbi z drugo eksplozivno napravo, ki so jo odkrili na postaji Ploščad vosstanija.