Po opustošenju v Srednji Ameriki, kjer je umrlo 25 ljudi, se Nate bliža Misisipiju

Orkan Nate, ki je razdejal Srednjo Ameriko in zahteval 25 življenj, že povzroča težave tudi v ZDA, poroča BBC.

Vetrovi pihajo z močjo 137 km/h, Nate se trenutno pomika proti severu, za nekatere predele Louisiane, Misisipija, Alabame in Floride so že razglasili izredne razmere in evakuirali prebivalce.

Zaprli so nekaj pristanišč, naftne ploščadi v Mehiškem zalivu, ljudi pa opozorili, naj bodo previdni.

V Nikaragvi, Kostariki in Hondurasu je Nate, še preden se je razvil v orkan 1. stopnje, zahteval 25 življenj, 13 v Nikaragvi, osem v Kostariki, tri osebe so umrle v Hondurasu in ena v El Salvadorju.

Narasle vode in zemeljski plazovi še vedno povzročajo velike težave, Kostarika je ostala tudi brez pitne vode. Zavetje pred orkanom je moralo poiskati okrog 400.000 ljudi.

Orkan Nate je opustošil Srednjo Ameriko, približuje se Misisipiju. (Foto: AP)

Čeprav vremenoslovci pravijo, da Nate ne bo dosegel takšne moči, kot sta jo pred njim orkana Irma in Maria, pa se vseeno bojijo močnega vetra in udarov strele.

Guverner Louisiane John Bel Edward je povedal, da so mobilizirali okrog 1000 pripadnikov narodne garde, da bi pomagali pri evakuaciji: "Vse, ki živijo v nižje ležečih predelih, smo opozorili pred nevarnostjo."

V New Orleansu so evakuirali prebivalce in po 18. uri po ameriškem času (23. uri po srednjeevropskem) uvedli policijsko uro.

Tamkajšnji župan Mitchell Landrieu je opozoril ljudi, da bodo možni pogosti izpadi električne energije ter prekinjena dobava pitne vode. Pozval jih je, da poiščejo zavetje pred orkanom.

Ameriške oblasti upajo, da se bodo napovedi uresničile in bo Nate potem, ko doseže kopno, oslabel.