Po petih letih iz rok talibanov osvobojena družina: Ubili so mi hčerko, posilili soprogo. Tast: Jaz noseče žene ne bi peljal v Afganistan

(Foto: AP)

Po petih letih v ujetništvu talibanov, sta se v Kanado vrnila Joshua Boyle in njegova ameriška soproga Caitlan Coleman. Skupaj z njima so prišli tudi trije malčki, ki so bili rojeni v času ujetništva.

Boyle je talibane označil za "neumne in zlobne". Razkril je, da so posilili njegovo soprogo in umorili njegovo hčerko. To naj bi storili, ker Boyle ni želel izpolniti njihovih zahtev. Kakšne so bile te zahteve, sicer ni razkril.

Boyla in takrat nosečo Colemanovo so talibani leta ugrabili v Afganistanu, ko sta tam potovala. Odpeljali so ju v Pakistan, v zameno za njuno življenje pa so od Afganistanske vlade zahtevali, da izpusti njihove teroristične osumljence.

Družina Colemanove je še pred odhodom nasprotovala potovanju. Da je bilo to nespametno početje, ponavljajo še zdaj. "Jaz noseče žene ne bi peljal v takšne dele sveta," je njen oče dejal za ABC.

Prav tako ga je razjezilo, da je Boyle svoji družini po rešitvi prepovedal, da se vkrca na ameriško vojaško letalo, ki bi jih odpeljalo domov, čeprav so ZDA v reševanju igrale ključno vlogo. V opravičilo zetu je dejal le: "Je pa res, da jaz ne razumem, kako na človeka vpliva pet let ujetništva." Vseeno tast upa, da bo od zeta kmalu dobil več pojasnil.

Ob družini Colemanove pa ima vse več vprašanj za Boyla tudi javnost. Čeprav je doslej veljalo, da sta bila ugrabljena med potovanjem, je zdaj Boyle na letališču dejal, da sta namenoma želela v dele Afganistana, ki so jih obvladovali talibani in kamor niso upale ne uradne reševalne sile ne nevladne organizacije - da bi tja obupanim vaščanom pretihotapila nekaj najnujnejših zalog. Vse več je tako tistih, ki trdijo, da je z zgodbo "nekaj narobe".

Boyle je bil nekoč poročen z žensko, ki je prevzela radikalna islamska prepričanja, njen brat pa je nekdanji zapornik v Guantanamu Omar Khadr. Prav to naj bi bil razlog, da Boyle ni želel v ZDA, ker naj bi se bal, da ga bodo v zvezi s tem zaslišali, a kot poročajo ameriški mediji, v ZDA ni osumljen ničesar.

Družino so v posebni operaciji rešile pakistanske vojaške sile, par pa zdaj upa, da si bo lahko končno ustvaril mirno življenje.