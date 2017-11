Najmlajša žrtev londonskega požara dveletni deček. Ognjeni zublji terjali 70 življenj

14. junija je londonsko stolpnico Grenfell Tower zajel požar, ki se je iz drugega nadstropja razširil vse do vrhnjega. Britanska policija je po petih mesecih preiskav danes sporočila, da so identificirali vseh 70 smrtnih žrtev.

Po končnih podatkih je požar v londonski stolpnici vzel 70 življenj. (Foto: AP)

"Preiskovalna ekipa, ki je delovala v pogoreli stanovanjski zgradbi in mrtvašnici, je premikala znanstvene meje, da je lahko identificirala vse žrtve," je izpostavil načelnik Metropolitanske policije Stuart Cundy.

Najmlajša žrtev dve leti star deček

Potem ko so odstranili trupla, so preiskovalci med ruševinami vsakega nadstropja iskali ostanke kosti in zob, ki bi jim lahko pomagali pri identifikaciji. V obsežni preiskavi so bili vključeni tudi policijski psi, forenzični antropologi, arheologi in zobozdravstveni izvedenci.

Najmlajša žrtev je bil dve leti star deček, najstarejša pa 82-letnik. (Foto: AP)

Najmlajša žrtev je bil dve leti star deček, najstarejša pa 82-letnik.

Ker je bilo prvotno pogrešanih okoli 400 ljudi, je policija pričakovala, da bo vseh smrtnih žrtev okoli 80.

Okoriščanje z mrtvimi

Nekateri prebivalci zgradbe so bili namreč večkrat prijavljeni kot pogrešani. Kriminalisti pa so obravnavali tudi več primerov poskusa goljufije, ko so si ljudje želeli prilastiti odškodnino, namenjeno žrtvam.

Policisti nadaljujejo s preiskavo ali je bil požar plod kriminalnega dejanja. (Foto: AP)

Prevaro je v začetku meseca priznal 52-letnik, ki je preiskovalcem in novinarjem pripovedoval izmišljeno zgodbo, da je sam uspel zbežati iz goreče stavbe, a sta v njej preminila njegova žena in otrok.

Preiskava se še nadaljuje

Gasilci so sicer iz požara rešili 65 ljudi. Številni so iz goreče stavbe prišli sami, za mnogimi pa se je izgubila vsaka sled. Skoraj 80 ljudi je poiskalo pomoč v bolnišnicah.

Po tragediji je bila izdana tudi javna zahteva za preiskavo okoliščin požara stanovanjske zgradbe delavskega razreda, ki je sicer stala v bogatem londonskem predelu West London.

Identifikacija žrtev je trajala pet mesecev, policisti pa nadaljujejo s preiskavo, ali je bil požar plod kriminalnega dejanja.