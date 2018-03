Po pokolu na Floridi starostno mejo za nakup orožja zvišali dve ameriški trgovski verigi

Ameriška trgovska veriga Walmart je starostno mejo za nakup orožja in nabojev povišala na 21 let. Kot so sporočili, so "glede na nedavne dogodke pregledali svojo politiko do orožja in se odločili povišati starost za nakup orožja in streliva na 21 let".

Dodali so, da s svojih spletnih strani umikajo puške, ki so podobne bojnim, vključno z igračami. Še naprej pa je njihov cilj zadostiti potrebam športnikov in lovcev.

Walmart od leta 2015 sicer ne prodaja več polavtomatskih pušk, kakršno je v nedavnem pokolu na šoli na Floridi uporabil 19-letni Nikolas Cruz.

Malo pred tem je enako storila največja veriga prodajaln strelnega orožja v ZDA Dick's Sporting Goods. Ustavili so tudi prodajo polavtomatskih pušk, ki delujejo kot vojaške, in prenehali prodajati nabojnike velike kapacitete.

Dijaki srednje šole v Parklandu so se po 14. februarju v sredo prvič vrnili v šolske klopi, med drugim odločeni, da v svojem boju ne bodo popustili. (Foto: AP)

Zaradi tega bodo zdaj pod pritiskom orožarskega lobija, kot so bili po pokolu na osnovni šoli Columbine leta 2012, ko so se odločili za podobne ukrepe. Vzdržali so sicer manj kot leto dni, ampak vodstvo podjetja sedaj zatrjuje, da bodo tokratne spremembe v prodajni politiki večne.

Verigi sta se za ukrepe odločili po pokolu na srednji šoli v Parklandu na jugu Floride, ki ga je na valentinovo izvedel Cruz. Ubil je 17 ljudi in ponovno pogrel ameriške prepire o orožju. Tokrat malce bolj kot običajno, saj so se dijaki prizadete srednje šole in drugi po ZDA organizirali in zahtevajo spremembe.

Trump presenetil s podporo reformi zakonodaje o strelnem orožju

Ameriški predsednik Donald Trump je medtem presenetil tako republikance kot demokrate, ko jim je na srečanju v Beli hiši dejal, naj se ne bojijo močnega orožarskega lobija NRA in jih pozval k oblikovanju "močne" reforme zakonodaje.

Med drugim je predlagal bolj obširno preverjanje ljudi, ki želijo kupiti orožje, in dvig starosti za nakup določenega strelnega orožja z 18 na 21 let. Podobno zakonodajo sicer že pripravlja floridski kongres. "Ne moremo čakati in se igrati, medtem pa se nič ne zgodi.' NRA "ima močan vpliv na vas", je dejal in dodal, da pa ima lobi "manjši vpliv" nanj, piše britanski BBC.

Trumpovi republikanci podpirajo pravico posameznika do orožja, zato jih je nagovor predsednika presenetil. Pred tem je namreč tudi sam branil pravico do posedovanja strelnega orožja, NRA pa je med drugim finančno podprla njegovo predvolilno kampanjo.

Ameriški predsednik je sicer nekaj podobnega dejal že v ponedeljek, ko se je sestal z guvernerji ameriških zveznih držav. Takrat je pozval, da je treba nekaj ukreniti proti orožju in da se nekateri republikanci bojijo NRA.

Trump je presenetil tako republikance kot demokrate, ko jim je v sredo dejal, naj se ne bojijo močnega orožarskega lobija NRA. (Foto: AP)

Policija prijela učitelja, ki je streljal v srednji šoli

Kmalu potem, ko je Trump izrazil idejo o oboroževanju učiteljev na šolah, je v medijih zaokrožila zgodba o aretaciji učitelja na srednji šoli v Daltonu na severu zvezne države Georgia.

Zgodilo se je v četrtek ob 11.30, poroča CNN. 53-letni učitelj družbenih študij Randal Davidson se je - iz za zdaj še neznanega razloga - zabarikadiral v svojo učilnico in učencev ni spustil notri. Vpil je, naj ne poskušajo vstopiti, saj ima pri sebi orožje. Ko je ravnatelj Steve Bartoo vstavil ključ v vrata in poskušal vstopiti, ga je učitelj še enkrat opozoril, nato pa izstrelil naboj skozi okno učilnice. Šolo so nemudoma zaprli, na kraj dogodka pa je prihitela policija, ki je evakuirala bližnje območje. 30 do 45 minut pozneje se je Davidson na pregovaranjanje enega od kolegov predal in policisti so ga odpeljali v pridržanje. V incindentu nihče ni bil ranjen, razen dekleta, ki si je med begom stran od šole zvilo gleženj, je povedal tiskovni predstavnik policije Bruce Frazier.

Kot je pojasnil, ni nobenih dokazov, da je učitelj dejansko streljal na koga, ni pa jasno, kaj se je pravzaprav zgodilo. "Zdi se, da ni hotel škoditi nikomur." Ukrepanje šole v stresni situaciji je označil za brezhibno, kar je policistom omogočilo, da so dokaj hitro prišli do učitelja. "Takoj, ko smo prišli tja, so nas usmerili, kam moramo iti. Nikakršnega kaosa ni bilo, kot bi pričakoval v takšni situaciji," je dejal.

Navodila ob zaprtju šole narekujejo, da učitelji v najhitrejšem možnem času zberejo učence v učilnice, se zaklenejo notri, ugasnejo luči in se umaknejo stran od odken, je še pojasnil ravnatelj šole.

Davidson je bil na omenjeni šoli zaposlen od leta 2004. Bartoo ga je označil za izjemnega učitelja, ki so ga kolegi spoštovali.