Po požaru v londonski stolpnici v kritičnem stanju še devet ljudi

Po sredinem požaru v londonski 24-nadstropni stolpnici Grenfell Tower v predelu West London se v bolnišnicah zdravi še 18 ljudi, od tega jih je devet v kritičnem stanju, so danes sporočile britanske zdravstvene oblasti NHS.

Načelnik londonske policije Stuart Cundy je v soboto število žrtev smrtonosnega požara postavil pri najmanj 58. Gre za že potrjene smrtne žrtve ter ljudi, ki so še vedno pogrešani. Ob tem je ponovno posvaril, da bi se lahko število žrtev še povečalo, saj bo iskanje žrtev najverjetneje trajalo več tednov.

V požaru je umrlo najmanj 58 ljudi. (Foto: AP)

Župan razmišlja o rušenju dotrajanih stavb

Londonski župan Sadiq Khan je v prispevku za nedeljsko izdajo časnika Observer izpostavil možnost, da bi dotrajane in varnostno vprašljive stavbe v Londonu porušili. Pri stolpnicah iz 60. in 70. let prejšnjega stoletja bi bilo to morda nujno zaradi zagotavljanja varnosti.

"Največja zapuščina te tragedije bo morda obzorje naših mest," je zapisal Khan. "Danes si ne bi drznili graditi stolpnic v skladu s standardi iz 70. let, a njihovi prebivalci morajo še vedno živeti s to zapuščino. Morda bo ključni izid te tragedije prav to, da bodo sistematično podrte največje napake iz 60. in 70. let," je zapisal.

Londonski župan Sadiq Khan omenja možnost, da bi dotrajane in varnostno vprašljive stavbe v Londonu porušili. (Foto: AP)

Izolacija, ki je v Veliki Britaniji prepovedana?

Medtem pa je britanski finančni minister Philip Hammond v pogovoru za televizijo BBC dejal, da je izolacija, ki so jo uporabili na stavbi Grenfell Tower, po njegovem razumevanju v Veliki Britaniji prepovedana. Vendar pa bo preiskava katastrofe pokazala, ali je bila pri obnovi stavbe kršena zakonodaja in ali je britanska zakonodaja ustrezna, povzema Guardian.

Ob tem je Hammond poudaril, da bo vlada upoštevala izsledke preiskave požara pri oblikovanju prihodnjih politik. Že kmalu bodo ministri pričakovali vmesne ugotovitve preiskave, saj ne nameravajo čakati več let na končno poročilo, preden bodo ukrepali, je napovedal. "Če moramo kaj storiti, da bodo stavbe varne, bomo to storili," je zagotovil.

Na očitke, da je vlada ignorirala pozive k ponovnemu pregledu regulacije na področju požarne varnosti stavb po požaru v Lakanal House leta 2009, se je Hammond odzval z zanikanjem: "Moja ocena je, da smo se na priporočila odzvali pravilno in primerno." Bo pa tudi o tem presodila javna preiskava, je še dodal.