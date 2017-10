Po prvem opravičilu španske vlade po vsej državi protesti proti samostojnosti Katalonije

Španska vlada je zavrnila zahtevo regionalne katalonske vlade o mednarodnemu posredovanju za razrešitev konflikta med Madridom in Barcelono zaradi referenduma o samostojnosti Katalonije.

"Španska vlada mora obraniti pravno državo pred regionalna vlado, ki želi izvesti državni udar," je za nemški Spiegel dejal španski zunanji minister Alfonso Dastis. Menil je še, da zaradi tega zahteve po mednarodnem posredovanju "ne bi bile v pomoč".

Dastis je še dejal, da ima španska vlada pod vodstvom Mariana Rajoya "dovolj pravnih možnosti" za odgovor na razglasitev samostojnosti Katalonije s strani predsednika regionalne katalonske vlade Carlesa Pugdemonta, o katerih naj bi se dogovorila s strankami v španskem parlamentu, ki spoštujejo ustavo.

"Vlada je odprta za razpravo o vsem morebitnih rešitvah in reformah," je še zatrdil vodja španske diplomacije.

Po Španiji potekajo protesti proti odcepitvi Katalonije. (Foto: AP)

V Španiji so danes napovedani protesti nasprotnikov samostojnosti Katalonije. Med drugim naj bi jih pripravili v Madridu in Barceloni ter v drugih španskih mestih.

A katalonski zunanjim minister Raul Romeva je za BBC povedal, da bo njegova vlada nadaljevala z razgovori o postopkih za odcepitev od Španije. "Parlament se bo sestal in razpravljal o tem," je povedal in dodal: "Vsi poskusi španske vlade, da bi preprečila tok dogodkov, so se izjalovili."

Španska vlada se je včeraj sicer prvič opravičila zaradi nasilja, ki so ga pripadniki španske policije na dan referenduma izvajali nad Katalonci.

Predstavnik španske vlade v Kataloniji Enric Millo je za to okrivil katalonsko vlado, ker je sploh izvedla referendum, a se nato opravičil in obžaloval nasilje, s katerim so policisti poskušali preprečiti glasovanje.

Ranjenih je bilo več sto ljudi, med njimi tudi 33 policistov.