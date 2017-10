Po Puigdemontu bo španske poslance nagovoril še Rajoy

Španski premier Mariano Rajoy bo danes nagovoril španski parlament in spregovoril o krizi v državi, ki je nastala zaradi namere Katalonije po odcepitvi.

Katalonski regionalni voditelj Carles Puigdemont je v torek sicer naredil korak nazaj in pozval k odložitvi razglasitve neodvisnosti za nekaj tednov, da bi rešitev iskali v dialogu z Madridom.

O razmerah v Španiji oz. Kataloniji bo danes predvidoma razpravljala tudi Evropska komisija, ki bo sicer na tedenskem zasedanju govorila o tretjem stebru bančne unije.

V začetku nagovora v katalonskem parlamentu je Puigdemont zavzel zelo miroljubno stališče. "Jasno je, da to ni več notranja zadeva. Katalonija je zdaj evropska zadeva," je dejal in dodal, da ne "načrtuje nobenih groženj ali žaljenja". Poudaril je, da je treba "zmanjšati napetosti in prispevati k temu z besedami in dejanji".

"Izid pravi DA neodvisnosti, to je volja, ki ji želim slediti," je dejal. "V tem zgodovinskem trenutku kot predsednik Katalonije želim slediti slediti volji ljudstva, da Katalonija postane neodvisna država."

Kljub temu pa je predlagal odložitev tega procesa za nekaj tednov, da bi lahko najprej rešitev iskali v dialogu z Madridom. "Danes sem sprejel mandat, da bo Katalonija postala neodvisna država v obliki republike," je dejal. "Zadržali bomo razglasitev neodvisnosti za nekaj tednov, ker želimo razumen dialog, mediacijo s špansko državo," je dodal.

Katalonski voditelj je nagovoril tudi Špance, ki jih skrbi katalonsko prizadevanje za neodvisnost. "Nismo jezni, nismo uporniki, smo normalni ljudje," je dejal. Poudaril je, da Katalonci nimajo nič proti Špancem, pač pa prav nasprotno – da si želijo več razumevanja.

Je pa znova obsodil dejanja španske vlade, ki so z nasiljem skušale preprečiti referendum 1. oktobra. "Njihov cilj je bil, da ustvarijo paniko in strah in prisilijo ljudi, da ostanejo doma," je dejal. Toda, kot je poudaril, jim to ni povsem uspelo, saj je več kot dva milijona ljudi prišlo na volišča.

Za tem je Puigdemont skupaj s svojimi zavezniki podpisal deklaracijo o neodvisnosti Katalonije.

Odziv španske vlade: On je nekdo, ki ne ve, kje je, kam gre in s kom hoče iti

V prvem odzivu na nagovor je tiskovni predstavnik španske vlade poudaril, da je implicitna razglasitev neodvisnosti Katalonije nesprejemljiva in ponovil stališče Madrida o nezakonitosti referenduma.

Eden redkih javnih odzivov Madrida je bil komentar podpredsednice španske vlade Soraye Saenz de Santamaria za nekatere medije. Kot je dejala, je šlo za govor "nekoga, ki ne ve, kje je, kam gre in s kom hoče iti". Pojasnila je še, da je premier Rajoy nujni sestanek vlade sklical za sredo ob 8. uri.

Nagovor preložili za eno uro

Katalonski premier je sicer svoj nastop v parlamentu v Barceloni preložil za eno uro. Poslance bi moral nagovoriti ob 18. uri, a jih je šele malo po 19. uri.

Pojavlja se več špekulacij, zakaj so težko pričakovani nastop prestavili. Agencija AP je poročala, da je parlamentarna skupina sklicala sestanek zaradi zahteve opozicije, da odpovejo današnjo sejo. Nekateri španski mediji poročajo, da naj bi nagovor preložili zaradi možne mednarodne mediacije, ki jo je Španija zavrnila. Nekateri pa pišejo, da njegova koalicijska partnerica, levo usmerjena stranka CUP, ni zadovoljna z besedilom govora.

Ljudje so bili v pričakovanju, sledilo je razočaranje

Celoten torek je sicer minil v znamenju pričakovanja Puigdemontovega govora. A namesto neposredne in takojšne razglasitve neodvisnosti, ki je bila ena od možnosti, je naredil korak nazaj, potem ko se je do zadnjega trenutka nanj krepil pritisk tako iz Španije kot tujine, naj se temu odpove.

Pred poslopjem parlamenta so bile v zvečer nameščene okrepljene enote katalonske policije, ki so preprečevale dostop javnosti do parlamenta. Na območju je namreč potekalo veliko zborovanje v podporo neodvisnosti Katalonije. Kot je poročal BBC, je bilo v množici opaziti številne razočarane obraze, saj so mnogi med njimi pričakovali razglasitev neodvisnosti.

Spomnimo

Madrid je v primeru enostranske razglasitve neodvisnosti omenjal možnost uvedbe 155. člena ustave, ki predvideva razveljavitev avtonomije te pokrajine in vzpostavitve neposredne oblasti s strani Madrida. Rajoy je doslej pozive separatistične vlade k dialogu zavračal.