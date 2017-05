Po soncu dež oziroma tudi maja aprilsko vreme

Jutri bo najlepši dan v tem tednu, zato ga dobro izkoristite. (Foto: Thinkstock)

Kot je razbrati s spletne strani agencije za okolje, nas danes čaka spremenjljivo do pretežno oblačno vreme s krajevnimi plohami, predvsem na zahodu bo možna tudi kakšna nevihta. Ponekod bo zapihal severovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19 stopinj Celzija.

"Sobota bo najlepši dan v tednu, ko bo sonce zmotila le kratkotrajna megla v nižinah," je povedal dežurni prognostik Uroš Strajnar. Zapihal bo zahodni do jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju 9, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija.

V nedeljo bo slabše, pojasnjuje dežurni prognostik, saj bo v noči na nedeljo dež zajel vso državo, a bo popoldne večinoma že ponehal. "Temperature naj bi se ustavile nekje pri 18 stopinj Celzija," dodaja prognostik.

V noči na nedeljo bo dež zajel vso Slovenijo. (Foto: Thinkstock)

V ponedeljek se nam obeta spremenljivo 'aprilsko' vreme, ko bo pretežno oblačno, popoldne pa bod bodo krajevne plohe. Bo pa naslednji teden vedno bolj hladno. "V ponedeljek, še bolj pa v torek se nam obeta prehodna ohladitev, kakšno morebitno novo pozebo, ki bi grozila kmetijskim pridelkom, pa je še prezgodaj napovedovati," je pojasnil Strajnar.

Podobno tudi v sosednjih krajih

Nad Balkanom je sicer plitev ciklon z oslabljeno vremensko fronto. Nad našimi kraji se ob šibkih severozahodnih vetrovih zadržuje nestabilna zračna masa.

Danes bo pretežno oblačno s krajevnimi plohami, predvsem v krajih zahodno od nas bo možna tudi kakšna nevihta. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v krajih zahodno od nas in na zahodu Hrvaške bodo posamezne plohe.