Po strelskem pokolu želi floridski kongres dvigniti starost za nakup orožja na 21 let ter uvesti obvezno čakalno dobo

Floridski kongres pripravlja zakonodajo, ki bo dvignila starost za nakup polavtomatskih pušk z 18 na 21 let in uvedla obvezno čakalno dobo treh dni pred nakupom orožja. Republikanci v zveznem kongresu za zdaj ne nameravajo ukrepati.

Sodišče floridskega okrožja Broward bi moralo v torek opraviti zaslišanje o 19-letnem Nikolasu Cruzu, ki je na valentinovo na srednji šoli v Parklandu ustrelil 17 ljudi, vendar so ga preložili zaradi nadaljevanja zbiranja dokazov. Sodnica Elizabeth Scherer je tudi zavrnila zahtevo obrambe, da se izloči, ker naj bi bila na strani tožilstva.

Cruza nekaj časa pred sodišče ne bo, ker se je odpovedal pravici, da je prisoten na vseh proceduralnih postopkih in ostaja v zaporu brez varščine z obtožnico 17 naklepnih umorov. Šolske oblasti so sporočile, da so ga v 8. razredu poslali v posebno šolo zaradi vedenjskih motenj, vendar je potem, ko je dopolnil 18 let, zahteval, naj ga sprejmejo v redno srednjo šolo.

Od januarja 2016 je polovico časa preživel na posebni šoli, polovico pa na srednji šoli Stoneman Douglas, kjer je ostal do februarja 2017, ko so ga izključili zaradi problematičnega vedenja.

Njegov pokol se od dozdajšnjih razlikuje po tem, da so srednješolci iz Parklanda tudi po ZDA sprožili gibanje proti orožju, ki se ga je orožarski lobi malce prestrašil, nekaj politikov na republikanski strani pa se je celo malce zganilo. Prej so po navadi pobude proti orožju zamrle zelo hitro.

Po floridskem streljanju bo kongres spremenil zakonodajo. (Foto: AP)

Floridski kongres je sicer zavrnil obravnavo prepovedi prodaje polavtomatskega orožja in dijaki so napovedali maščevanje na volitvah, ki bodo novembra letos. Republikanci v Washingtonu so se že nekoliko bolj opogumili proti otrokom. Analize so narejene, ankete izvedene in izračunali so, da se jim nadaljevanje podpore orožju politično bolj izplača kot zamera pri orožarskem lobiju.

Zvezni kongresniki iz Georgie so celo začeli groziti letalski družbi Delta, da ji bodo vzeli nekatere davčne olajšave, ker je Delta skupaj z nekaterimi drugimi podjetji po ZDA ukinila popuste za člane orožarskega lobija NRA.

Predsednik predstavniškega doma kongresa Paul Ryan se je v torek srečal z dijaki in jim povedal, da naj pozabijo na možnost dviga zakonite meje za nakup orožja z 18 na 21 let na zvezni ravni. Trump je dejal, da to podpira in zdaj bo zanimivo opazovati, kako bo prepričal svoje strankarske kolege.

Trump podpira še nekaj obrobnih predlogov proti orožju, ki ne bodo imeli nobenih pravih učinkov proti strelskim pokolom, kot je prepoved naprav za spreminjanje polavtomatskega v avtomatsko orožje in izboljšanje varnostnih pregledov kupcev orožja, čeprav le v trgovinah z orožjem, ne pa tudi na sejmih in internetu.

Trump predlaga tudi oboroževanje ameriških učiteljev, kar bi si zelo želeli pri NRA, vendar učitelji to zavračajo. Trumpovi kritiki menijo, da gre le za poskus odvračanja pozornosti s predlogom, ki nima možnosti za uspeh, vmes pa se bo nevihta proti orožju umirila, kot se je vedno do zdaj.

Floridski kongres sicer pripravlja zakon o oboroževanju učiteljev, če bodo to potrdili v posameznih šolskih okrožjih in bodo učitelji šli skozi policijski tečaj za pol leta. Na srednji šoli v Parklandu oboroženih učiteljev danes, ko se bo prvič po pokolu 14. februarja pouk začenja znova, še ne bo.