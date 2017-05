Po več kot tednu dni od napada so ponovno odprli manchestrsko železniško postajo

Železniška postaja Victoria se je po več kot tednu dni od terorističnega napada v machestrski areni, ki je zahteval 22 nedolžnih življenj, ponovno odprla.

Namestnik načelnika britanske prometne policije Adrian Hanstock je ob tem dejal: "Sedem dni je minilo od tragičnega dne, naše misli pa ostajajo z vsemi, ki jih je dogodek prizadel in se zdaj skušajo sprijazniti z njegovimi posledicami. Močno smo si prizadevali, da čimprej opravimo vse potrebne preiskave in ogromno trdua smo vložili v to, da smo postajo v najkrajšem možnem času ponovno odprli."

Manchestrski župan Andy Burnham in mestni sekretar za promet Chris Grayling sta ob ponovnem odprtju železniške postaje položila vence v spomin na vseh 22 žrtev napada.

Že včeraj pa je britanska policija v javnost dala novo fotografijo napadalca iz Manchestra, Salmana Abedija. Na njej je posnet z modrim kovčkom, fotografija pa je nastala med 18. in 22. majem. Z njim so ga videli v središču Manchestra.

Britanska policija išče kovček, ki ga je imel napadalec iz Manchestra. (Foto: AP)

Russ Jackson iz protiteroristične enote je poudaril, da Abedi v napadu ni uporabil tega kovčka, pač pa so na kraju napada našli sledi druge torbe. Policija pa zdaj ugotavlja, kje se nahaja kovček s posnetka. "Ni razloga, da bi verjeli, da je v kovčku kaj nevarnega, vendar pa naj bodo ljudje vseeno previdni," je dejal. Ljudi je namreč pozval, da vkolikor vidijo podoben kovček, naj se mu ne približujejo, pač pa to takoj sporočilo policiji.