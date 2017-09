Po vrhu v Talinu: Prihodnost je stoodstotno digitalna

Prihodnost je stoodstotno digitalna, je sporočilo sploh prvega digitalnega vrha EU povzel gostitelj, estonski premier Jüri Ratas. Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker pa je opomnil, da je komisija od maja 2015 pripravila že vrsto digitalnih predlogov in da se o veliki večini članice še niso dogovorile.

Vsi voditelji so se strinjali, da je digitalna revolucija stalnica, ki bo preobrazila vsak vidik našega življenja, je poudaril Ratas, čigar država se ponosno predstavlja kot digitalna pionirka.

Izpostavil je štiri ključne cilje: izboljšati digitalizacijo vlad in javnih služb, izboljšati kibernetsko varnost in s tem zaupanje ljudi v digitalno sfero, okrepiti vlaganja v infrastrukturo in digitalno pismenost.

Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je pohvalil estonski "digitalni duh" in napovedal, da bodo današnjo razpravo prelili v sklepe oktobrskega vrha unije.

Predsednik Evropske komisije Juncker pa je pozval k hitrim odločitvam in ukrepanju ter opomnil, da je komisija od maja 2015 pripravila 24 zakonodajnih predlogov na področju digitalizacije in da se o 18 članice še morajo dogovoriti.

Pripomnil je tudi, da je to morda res prvi digitalni vrh, a da so bile digitalne vsebine vključene že v sklepe desetih zasedanj voditeljev unije.

Izpostavil je tudi stališče komisije, da morajo tudi digitalna podjetja davke plačevati tam, kjer ustvarjajo dobiček.

O 18 zakonodajnih predlogih se morajo članice še dogovoriti. (Foto: AP)

Obdavčitev digitalnih velikanov ni doživela bistvenih premikov

Vprašanje pravične obdavčitve internetnih velikanov Google, Amazon, Facebook in Apple je danes v Talinu pričakovano odmevalo, a bistvenih premikov v povezavi s tem vprašanjem ni.

V EU ni enotnosti o tem vprašanju, kar je pokazala že neformalna razprava finančnih ministrov unije pred nekaj tedni. Več kot polovica držav podpira pobudo Francije, Nemčije, Italije in Španije za obdavčitev internetnih velikanov, a nekatere, na primer Irska, so odločno proti.

Zato se omenja možnost okrepljenega sodelovanja na tem področju, ki pa jo je Juncker danes komentiral z besedami, da pričakuje dogovor in da bodo o podrobnostih govorili finančni ministri.

Tusk je po koncu digitalnega vrha sicer znova poudaril, da bo v prihodnjih dveh tednih pripravil podroben načrt za ukrepanje unije v tem in prihodnjem letu, ki ga imenuje "načrt voditeljev".

V njem bo nadgradil predloge, ki jih je predstavil v pismu voditeljem pred vrhom. Ti med drugim predvidevajo vzpostavitev stalnega obrambnega sodelovanja do konca leta, evrski vrh v decembru in vrh o Zahodnem Balkanu prihodnje leto v Bolgariji.

Tusk se je o tem ob robu vrha v Talinu že posvetoval z voditelji Bolgarije, Hrvaške in Nemčije, v prihodnjih dveh tednih pa se bo še z vsemi ostalimi voditelji članic unije.

Vrh evropske politike v Talinu. (Foto: AP)

Na vrhu tudi premier Cerar

Slovenski premier Miro Cerar je ob tem izpostavil veselje, da so danes v Talinu razpravljali o digitalizaciji in modernizaciji EU, saj se končno spet posvečajo razvojnim temam. Evropa je nekoliko zaspala na tem področju in mora zdaj ujeti korak z ostalim svetom, je opozoril.

Ključno sporočilo digitalnega vrha je po Cerarjevih besedah to, da EU želi enotno biti še uspešnejša na področju digitalizacije ter še konkurenčnejša v svetu v korist državljanov in gospodarstva.

Premierja zelo veseli, da je Slovenija država, ki je v zadnjem letu najbolj napredovala v okviru EU na področju digitalizacije, kar je po njegovih besedah velik uspeh.

V Sloveniji so po Cerarjevih besedah vzpostavili koalicijo za digitalizacijo, kar pomeni, da si bodo vlada, civilna družba in podjetja družno prizadevali, da do leta 2020 še napredujejo na tem področju.

Premier je povedal tudi, da se bo zvečer skupaj s partnerico Mojco Stropnik in drugimi voditelji udeležil Stingovega koncerta, da se še malo pogovorijo in sprostijo ob tem kulturnem dogodku.

"Vesel sem, da smo imeli dober delovni dan in da je bilo veliko konstruktivnega povedanega glede razvoja v prihodnje," je sklenil premier.