Pobeg, vreden filma: iz brazilske ječe pobegnilo več kot 100 zapornikov

Pretepi in nemiri v brazilskih zaporih, ki veljajo za najbolj natrpane na svetu, niso v tej državi nobena redkost. A da bi naenkrat pobegnilo več kot 100 jetnikov, se kljub temu ne zgodi vsak dan.

BBC poroča, da sta kriminalni združbi iz zapora Colonia Agroindustrial v zvezni državi Goias najprej zanetili hud spor, obglavili enega od zapornikov, nato je prišlo do množičnega prerivanja in pretepa. Zaporniki so zažigali postelje, nastal je pravi kaos, ki ga je za pobeg izkoristilo 106 zapornikov.

V nemirih na prvi dan novega leta je umrlo najmanj devet ljudi, vsaj 14 zapornikov je bilo ranjenih.

Predstavniki oblasti so sporočili, da so gasilci potrebovali več ur, da so pogasili požar.

Policisti so 29 pobeglih moških že ujeli, še 77 jih ostaja na begu.

"Prišlo je do spora med dvema sovražnima kriminalnima skupinama v zaporu. Sedaj so stvari že pod kontrolo," je dejal poročnik Hrillner Braga Ananias.

Pobegi iz brazilskih zaporov niso redki. (Foto: AP)

Med pestrim dogajanjem so bili zelo zaskrbljeni sorodniki zaprtih, saj jim predstavniki zapora niso dajali nobenih informacij.

"Moj brat je zaprt, a nimam pojma, kako je z njim," je po poročanju BBC povedala Luana Cristina. "Nihče nam ničesar ne pove. Ne vemo, kdo je mrtev, koga so ustrelili."

Vodja združenja paznikov v zvezni državi Goias Jorimar Bastos je dejal, da je bilo na dan upora (zaradi praznika) dežurnih le pet zaporniških častnikov, odgovorni pa so bili za skoraj 900 zapornikov.

Brazilske zapore skoraj povsem nadzorujejo vplivna kriminalna združenja, ki v njih množično prekupčujejo z drogo, mobilnimi telefoni in orožjem.

Lani je med množičnimi nemiri v zaporu Ansio Jobim umrlo 56 ljudi.

Brazilija je s 726.712 zaporniki država s tretjim največjim številom zapornikov na svetu. V zaporih je prostora za 370.000 ljudi.