Pobegli preprodajalec mamil na družbenem omrežju objavljal selfije in izdal, kje se skriva

Ne preveč pametni 35-letnik se je pred svojimi spletnimi prijatelji ponašal s fotografijami s plaže in iz telovadnice v turističnem naselju. Posnetke pa so zasledili tudi kriminalisti in ga aretirali.

Ubežnika, ki prihaja iz Sardinije in je Italijo zapustil maja lani, so že prepeljali nazaj v domačo državo, kjer bo namesto na peščenih plažah prihodnjih pet let preživel za rešetkami, so ta teden sporočili italijanski pravosodni organi.