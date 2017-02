Počitnikujete na Hrvaškem? Cestnina bo višja za 5 odstotkov, poleti celo za dodatnih 10

Cestnina na avtocestah, za katere skrbi javno podjetje Hrvatske avtoceste (Hac), se bo kmalu podražila, kar je del dogovora s Svetovno banko o prestrukturiranju hrvaških javnih avtocestnih podjetij, poroča hrvaški tisk. Kmalu naj bi se cestnina zvišale za približno pet odstotkov, čez poletje pa še za dodatnih deset odstotkov.

Hrvaška se s Svetovno banko pogovarja o 1,8 milijarde evrov vrednem posojilu za prestrukturiranje Haca in javnega podjetja Autocesta Rijeka-Zagreb (ARZ), del dogovora pa je tudi poenotenje cestnin Haca s cestninami ARZ, ki so dražje za približno pet odstotkov, poroča Večernji list.

Za uporabo avtoceste med Zagrebom in Splitom je treba plačati 174 kun oz. približno 23 evrov po trenutnem tečaju, po uskladitvi cen z ARZ pa bodo cene skočile na 183 kun oz. dobrih 24,50 evra.

Zato bodo vozniki na več kot 925 kilometrih avtocestah, za katere skrbi Hac, kmalu plačali višje cestnine, napoveduje zagrebški časnik. Skupaj z ARZ v Hacu upravljajo s približno 1065 kilometri avtocest.

Za uporabo avtoceste med Zagrebom in Splitom je treba plačati 174 kun oz. približno 23 evrov po trenutnem tečaju, po uskladitvi cen z ARZ pa bodo cene skočile na 183 kun, navaja časnik. Hac skrbi tudi za avtocesto med Obrežjem in hrvaško-srbsko mejo, za avtocestno povezavo z Osijekom in tudi za tisto med Zagrebom in mejo z Madžarsko.

"Poleg tega bosta Hac in ARZ na vseh svojih avtocestah uvedla višje poletne cestnine, kar bo pomenilo dodatno desetodstotno podražitev," izpostavlja časnik. To bo pomenilo, da bo poletna cena uporabe avtoceste med Zagrebom in Splitom znašala 201 kuno, med Reko in Zagrebom pa 77 kun.

Za uporabo avtoceste med Zagrebom in Splitom je treba trenutno plačati okrog 23 evrov. (Foto: Thinkstock)

Podražitev je pričakovana, glede na to, da avtocest ne bodo oddali v koncesijo, nova hrvaška desnosredinska vlada pa se je odločila za prestrukturiranje avtocestnih podjetij in refinanciranje njihovih dolgov.

Hac in ARZ imata približno 4,3 milijarde evrov obveznosti, ki izhajajo iz časov izgradnje hrvaške avtocestne mreže, ki obsega približno 1300 kilometrov. Hac ima tri milijarde evrov dolgov, Hrvatske ceste 1,2 milijarde evrov, ARZ pa 800 milijonov evrov. Vsi trije morajo letos odplačati 1,2 milijarde evrov obveznosti, ki jih namerava hrvaška vlada refinancirati v dogovoru s Svetovno banko.

Javni avtocestni podjetji ne moreta izpolniti obveznosti, kljub temu da sta imeli lani rekordne prihodke v višini nekaj več kot 2,1 milijarde kun (okoli 288 milijonov evrov) prihodkov, kar je osem odstotkov več kot leto prej. Dobiček je dosegel 162 milijonov kun.